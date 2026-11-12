Piden justicia por un exsubcomisario con perpetua

La familia de José Antonio Cácere insiste con su inocencia. El exsubcomisario lleva varios años en situación de detención y con una condena a prisión perpetua sobre sus espaldas. Lo acusan por la muerte de un detenido, ocurrida en 2011 en una comisaría de Berisso. La causa actualmente está en la instancia de revisión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde el abogado que lo representa, Fabián Améndola, busca revertir su realidad procesal.

¿Cuáles son los argumentos que expresó en su recurso? Que un cuerpo de peritos concluyó que el fallecimiento se produjo por causas naturales y que la víctima no presentaba signos de violencia en su cuerpo. Sin embargo, apoyado en un informe forense, que se habría realizado por fotos, sin examen del cadáver, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de La Plata fundó la máxima pena, que fue sostenida en Casación para dos de los cuatro imputados, aunque después solo Cacere quedó preso.

A fines de diciembre pasado, la Asociación Inocente Colectivo se presentó formalmente ante el máximo tribunal de justicia como amicus curiae, con el objetivo de aportar argumentos para que analice el tema. Lo mismo la Fundación Apolo y una ONG de Córdoba.

Cuestionan, entre otros puntos, el modo en que fueron valorados los distintos elementos incorporados durante la instrucción.

“Los tres compañeros de mi papá imputados en la misma causa quedaron libres. Él es el único que sigue preso. ¿Por qué? Está pagando por algo que no hizo. Por eso pedimos justicia”, sostuvo Agustín Cácere, hijo del expolicía.

Desde la familia remarcan que el planteo ante la Corte no busca impunidad ni un trato excepcional. Lo que reclaman es que el máximo tribunal revise integralmente el expediente, las pruebas científicas y las circunstancias que, según sostienen, afectaron el debido proceso.

“Que una asociación especializada presente un amicus demuestra que este caso merece una revisión profunda. No pedimos favores, pedimos justicia y que se lea la causa con honestidad”, expresaron los allegados.

EL RECLAMO

El abogado defensor de Cácere, Fabián Améndola, mantiene el planteo de que la condena debe ser revisada y se mostró dispuesto a exponer públicamente los cuestionamientos que, según sostiene, presenta el expediente.

Mientras tanto, Cácere continúa detenido y su familia mantiene un reclamo que lleva años: que se vuelva a analizar una causa en la que, sostienen, la prueba científica fue interpretada de manera contradictoria y una condena a prisión perpetua terminó sosteniéndose pese a las dudas que, según denuncian, persisten sobre cómo ocurrió aquella muerte.

Sobre el caso, se supo que este domingo, a partir de las 19 -hora de España-, habrá una presentación en el canal de Youtube blackwolfcast_oficial, donde se referirán a las irregularidades denunciadas por la defensa.