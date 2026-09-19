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Presuntos abusos y torturas a presas en el penal de Magdalena

Piden nulidad de imputación contra una enfermera

Por Redacción

La defensa de Raquel Noemí Boccardo, la enfermera del Servicio Penitenciario bonaerense detenida en la causa por las presuntas torturas y abusos sexuales denunciados en la Unidad Penal N° 51 de Magdalena, pidió que se declare la nulidad de la imputación en su contra y que se deje sin efecto la detención.

El planteo fue presentado ante el Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata por el abogado Cristian González, quien cuestionó la forma en que se le comunicaron los hechos atribuidos a su asistida durante las audiencias realizadas el 26 de agosto y el 14 de septiembre.

Según sostuvo el defensor, la acusación no describe de manera “clara, precisa y circunstanciada” qué conducta concreta habría realizado Boccardo para ser considerada partícipe necesaria de las presuntas torturas contra dos internas. También cuestionó la imputación por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.

En particular, González objetó que la acusación señale que la enfermera habría aportado “con su presencia el apoyo numérico necesario para garantizar el sometimiento de las víctimas”, sin precisar qué habría hecho, cuándo, respecto de cuál de las internas ni de qué manera su intervención habría facilitado lo investigado.

Boccardo había declarado ante la Justicia y negado haber participado. Ahora el planteo será analizado por el juez de Garantías, mientras sigue la investigación sobre las denuncias dentro del penal.

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