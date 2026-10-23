Pidieron elevar a juicio la causa por la muerte de Rocío Alvarito en La Plata

La Fiscalía pidió elevar a juicio la causa por la muerte de Rocío Alvarito, la joven que falleció tras caer desde el balcón de un departamento de La Plata. El requerimiento presentado por el fiscal Álvaro Garganta, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 11, sostiene que existen elementos suficientes para avanzar hacia el debate oral y contempla una calificación alternativa por homicidio doblemente calificado, la figura que reclama la familia.

En el planteo, el fiscal atribuyó a Marcos García, pareja de Rocío, los delitos de abandono de persona seguido de muerte y privación ilegal de la libertad agravada, en concurso real. Según la reconstrucción fiscal, el 29 de enero pasado, durante una discusión en el departamento que compartían en 47 y diagonal 76, la joven intentó retirarse, pero no se lo permitieron. En ese contexto, habría quedado en una situación de desamparo antes de caer al vacío y sufrir las lesiones que provocaron su muerte.

Además, el requerimiento incorpora una calificación legal alternativa por privación ilegal de la libertad agravada y homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real. El fiscal fundamentó esa posibilidad, entre otros elementos, en los videos recuperados del teléfono de Rocío, que, según su análisis, registran situaciones de violencia previas.

La inclusión de esa figura representa un paso importante para la familia de Alvarito que es representada por Cristian González -abogado del padre- y Belén Faure -abogada de la madre-, que reclama que la muerte sea investigada como un femicidio.

En paralelo, la defensa de García presentó un recurso de queja ante el Tribunal de Casación Penal, luego de que la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata declarara inadmisible su recurso contra la negativa a concederle una morigeración de la prisión preventiva. Por su parte, el pedido de elevación a juicio deberá seguir su trámite judicial. En esa instancia, la defensa podrá plantear las objeciones que considere pertinentes frente a la acusación.