Pidieron hasta 27 años de prisión por el crimen de Federico Aramburu

El juicio por el crimen del ex Puma platense Federico Martín Aramburu entró en su etapa final en París. En la jornada de alegatos, la acusación solicitó penas de 20 y 27 años de prisión para Romain Bouvier y Loïk Le Priol, respectivamente, por el asesinato del exrugbier ocurrido el 19 de marzo de 2022. El veredicto se conocerá este viernes 25 de septiembre.

El abogado general Philippe Courroye pidió 20 años para Bouvier y 27 para Le Priol y sostuvo que aquella madrugada los acusados “administraron su justicia privada” después de una discusión en un bar. Según la reconstrucción del caso, Bouvier fue quien efectuó los primeros disparos, mientras que Le Priol persiguió a Aramburu y volvió a dispararle.

El representante del Ministerio Público también hizo referencia al vínculo de ambos acusados con ambientes de extrema derecha y a su fascinación por las armas. Durante la jornada fueron exhibidas nuevas fotografías y videos extraídos del teléfono de Lyson R., expareja de Le Priol y acusada por complicidad. En las imágenes aparecen los acusados durante su paso por el movimiento estudiantil de ultraderecha Groupe Union Défense (GUD), con armas y municiones y participando de ejercicios de características paramilitares.

El material también generó cuestionamientos hacia Lyson R., quien había declarado que nunca había visto armas. Ante el tribunal, la mujer dijo no recordar por qué había registrado esas imágenes y describió a su expareja como “tranquila y discreta”.

La jornada tuvo además un fuerte componente familiar. La abogada de Cecilia Martín Aramburu, madre de Federico, habló del “dolor de una madre” por la pérdida de un hijo y calificó el crimen como un “crimen de odio”. Los representantes de sus hermanos también describieron las consecuencias que la muerte provocó en la familia.

En tanto, la abogada de la viuda y los tres hijos de Federico transmitió algunas de las preguntas que los chicos le hicieron a su madre durante estos años: “¿Cuántas balas, por qué, cuánto duró, dónde, sufrió, se le pudo haber salvado?”. Según la letrada, pese al dolor, la familia no busca venganza.

También declaró durante el proceso Shaun Hegarty, amigo y socio de Aramburu, quien estaba con él aquella madrugada. Su representación legal cuestionó la versión de los acusados sobre una supuesta legítima defensa y sostuvo que Hegarty arrastra desde entonces una profunda culpa por no haber podido salvar a su amigo.

Aramburu, nacido en La Plata, tenía 42 años y era padre de tres hijos cuando fue asesinado.