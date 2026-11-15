Pidió un viaje en Los Hornos, cambió de destino varias veces y luego dijo que no tenía plata

Un insólito episodio delictivo concluyó con un pasajero tras las rejas este domingo en la localidad de Los Hornos, luego de intentar evadir el pago de un largo viaje tras modificar el recorrido en reiteradas oportunidades.

De acuerdo con el reporte oficial al que accedió este medio, la secuencia comenzó en la intersección de las calles 155 y 75, punto donde un chofer levantó a un joven que solicitó un viaje hacia la esquina de 19 y 66. Sin embargo, durante el trayecto, el cliente ordenó distintos desvíos y cambios de rumbo hasta arribar finalmente al cruce de 149 y 72.

Una vez en ese destino, el pasajero manifestó que carecía de dinero para abonar la tarifa acumulada. Ante la negativa de pago, el conductor optó por no detener la marcha y condujo directamente hacia el puesto policial ubicado en 155 y 66, donde alertó a los efectivos del Comando de Patrullas sobre la maniobra fraudulenta.

Con el relato del damnificado, los uniformados procedieron a la inmediata aprehensión del sospechoso, identificado como M.P., de 25 años. Tanto el acusado como el chofer fueron trasladados a la sede de la Comisaría Tercera de Los Hornos para formalizar la denuncia y labrar las actuaciones de rigor.

La investigación quedó radicada en la UFI N° 5 del departamento judicial de La Plata bajo la carátula de "estafa". Desde la fiscalía en turno avalaron el procedimiento policial e impartieron las directivas legales correspondientes para el imputado.