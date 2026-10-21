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Piedrazos y tres disparos en una pelea frente a un supermercado de La Plata

Por Redacción

El enfrentamiento ocurrió el lunes por la tarde en avenida 1 entre 72 y 73. Según testigos, los grupos tenían una disputa previa. El hombre que disparó escapó en una moto junto a otro implicado.

Un enfrentamiento entre dos grupos terminó con piedrazos y tres disparos frente a un supermercado de La Plata. El episodio ocurrió el lunes 19 de octubre por la tarde, en avenida 1 entre 72 y 73, y no dejó personas heridas, según informaron fuentes de seguridad a La Buena Info.

De acuerdo con los testimonios de clientes y empleados del comercio, un grupo de jóvenes había ingresado al supermercado para hacer compras cuando se cruzó con otros dos hombres que pasaban por el lugar. Según indicaron, entre ambos grupos existía una disputa previa.

Los dos hombres esperaron afuera del local y, cuando los jóvenes salieron, comenzaron las agresiones. En medio del enfrentamiento, ambos bandos se arrojaron piedras hasta que uno de los involucrados sacó un arma y efectuó tres disparos contra el piso.

Tras los tiros, los dos hombres escaparon en una moto azul de 110 centímetros cúbicos, según describieron los testigos. En el lugar quedaron piedras y vainas servidas, que fueron señalizadas para las pericias correspondientes.

Luego del episodio, llegaron un patrullero del Comando de Patrullas y un móvil de la Secretaría de Seguridad municipal. Los jóvenes que habían estado comprando fueron trasladados a la Comisaría Octava para radicar la denuncia.

Ante los efectivos, los jóvenes reconocieron que mantenían una disputa con los hombres que los habían atacado y aseguraron que tenían «bronca» con ellos.

Por el momento, no hay detenidos. La Policía busca identificar y localizar a los dos hombres que escaparon en la moto.

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