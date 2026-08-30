Vandalizaron una casa a metros de Plaza España

Una vivienda ubicada a pocas cuadras de Plaza España volvió a quedar en el centro del malestar vecinal luego de que desconocidos vandalizaran su frente con aerosol. Lo llamativo del episodio es que la propiedad había sido pintada apenas una semana atrás y sus dueños volvieron a encontrarse este sábado con paredes, persianas y distintos sectores de la fachada cubiertos de inscripciones.

El hecho ocurrió en una casa de avenida 7 entre 67 y 68, en un sector residencial de La Plata donde los vecinos vienen manifestando su preocupación por distintos episodios que afectan la convivencia y el aspecto de la vía pública.

Según pudo observarse en las imágenes registradas, los autores utilizaron aerosol rojo para realizar diferentes pintadas sobre el frente. La persiana metálica también quedó marcada, al igual que otros sectores de las paredes.

Entre las inscripciones aparece un “+19”, acompañado por símbolos, dibujos y otras leyendas cuyo significado no pudo ser establecido. No trascendió quiénes fueron los responsables ni en qué momento se produjo la intervención.

El dato que generó mayor indignación entre quienes viven en la zona fue el escaso tiempo transcurrido desde que la vivienda había sido acondicionada. Apenas una semana después de haber sido pintada, la fachada volvió a presentar manchas e inscripciones que obligarán a sus propietarios a afrontar nuevamente gastos para recuperar su aspecto original.

La situación volvió a instalar una discusión que se repite en varios sectores de la Ciudad: el avance de las pintadas sobre frentes particulares, persianas comerciales, paredes y espacios públicos.

Para los vecinos, no se trata solamente de una cuestión estética. Detrás de cada pared vandalizada hay propietarios que deben invertir dinero y tiempo para reparar los daños, mientras que la repetición de estos episodios genera una sensación de abandono en distintos sectores del casco urbano.

La vivienda de 7 entre 67 y 68 quedó así como una nueva postal de un problema que no parece encontrar solución. Una fachada recién pintada, que durante apenas unos días recuperó su aspecto, volvió a convertirse en blanco de quienes utilizan el espacio ajeno para dejar sus marcas.

VIDEO: ASÍ FILMARON EL MOMENTO EN LA PLATA