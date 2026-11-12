“Pity” Álvarez: el fiscal lo quiere condenado y preso

El fiscal federal Sandro Abraldes requirió ayer una pena de 18 años y seis meses de prisión para el músico Cristian “Pity” Álvarez, acusado de asesinar de cuatro disparos a Cristian Díaz, el 12 de julio de 2018, en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano.

Fuentes del caso informaron que Abraldes pidió que el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados sea detenido una vez que finalice la internación forzosa.

Abraldes consideró que Álvarez debe ser declarado culpable por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y expresó que el imputado “tuvo una escasa significación por la vida” de la víctima.

Según el fiscal, el intérprete comprendía la criminalidad de sus actos y precisó que “jugó a ser Dios” porque “se pudrió de Díaz y decidió que no debía vivir más”, al sostener que actuó con desprecio frente al damnificado.

El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) aseguró que “la ley manda” y que el veredicto de los magistrados no puede depender de la fama de Álvarez.

Abraldes cuestionó las referencias a las características personales de Cristian Díaz que hicieron tanto los abogados defensores como el propio “Pity” Álvarez durante el juicio. En ese sentido, recordó un tramo de la declaración del músico, quien sostuvo: “Debe ser feo perder a un papá de esa forma, pero entiéndanme que se puso denso el muchacho y ellos deben saber qué tipo de persona era. No me pueden decir: ‘Te zarpaste con un corderito’”.

Para el fiscal, esa expresión contenía un sesgo que buscaba relativizar la gravedad del homicidio a partir de la conducta de la víctima. “El Código Penal no protege a los que hacen el bien, sino a todos”, sostuvo. Luego, remarcó que el derecho protege la vida humana por su valor intrínseco y que la dignidad de una persona no constituye una recompensa por su comportamiento.

Los defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro expondrán sus alegatos de cierre mañana ante el Tribunal Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires.

En tanto, los alegatos de la querella se concretaron el pasado 6 de noviembre cuando el abogado Fabián Améndola solicitó una pena de 11 años y 2 meses de prisión contra el cantante por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Frente a los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, pidió que esa sentencia sea cumplida bajo la modalidad del arresto domiciliario y requirió que Álvarez realice salidas laborales con el objetivo de reparar el daño de los particulares damnificados.