Pity Álvarez fue trasladado a una clínica de salud mental y reevaluarán su estado para ser juzgado

Este viernes, el cantante Cristian “Pity” Álvarez fue trasladado al Hospital Solar Colonial, una institución de salud mental, mientras el juicio por el homicidio de Cristian Díaz permanece suspendido.

El nuevo lugar, donde está internado el líder de Viejas Locas, se enfoca en la estabilización y recuperación de pacientes en distintas etapas, por lo que el músico fue derivado desde el Hospital Tornú, donde se encontraba hospitalizado en el área de salud mental.

En Solar Colonial permanecerá internado durante todo el fin de semana y el lunes 5 de octubre será trasladado al Cuerpo Médico Forense para someterse a una nueva evaluación interdisciplinaria. La cita fue fijada para las 13 y tendrá como objetivo determinar si puede continuar participando del proceso judicial.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 ordenó el nuevo estudio después de una nueva internación del músico y de la intervención de la Justicia civil en relación con su estado de salud.

Los profesionales deberán elaborar un informe interdisciplinario sobre las condiciones del músico para comprender el proceso y participar de su defensa. Si se cumplen los plazos previstos, hacia el 13 de octubre podría definirse cómo continuará el juicio.

Este año, el proceso pudo avanzar luego de que se considerara que Álvarez estaba en condiciones de ser juzgado, aunque su situación volvió a ser revisada a partir de nuevos informes médico. Cabe señalar que está acusado de cometer un homicidio agravado con el uso de arma de fuego, cuya pena va de ocho a 25 años de prisión.



