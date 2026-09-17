“Pity” Álvarez, otra vez noticia por faltar al juicio

Cristian “Pity” Álvarez se ausentó ayer de la novena audiencia en el marco del juicio por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, asesinado de cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano.

Sebastián Queijeiro, defensor del cantante, consignó que Álvarez faltó a la jornada porque “no quería salir de la habitación”.

“Está muy complicado manejarlo”, precisó el letrado, al tiempo que su colega Javier Ignacio Baños señaló que el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados “se descompensó”.

En este sentido, el ex fiscal del Departamento Judicial de Morón criticó nuevamente a los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro (miembros del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 de la Ciudad de Buenos Aires), quienes le hicieron un “llamado de atención” en medio del debate.

“Me hicieron un llamado de atención por ejercer el derecho a la defensa. Si el precio de la libertad del ‘Pity’ es un llamado de la atención, bien vale la pena ese llamado de atención”, consideró Baños, que acusó a los magistrados de cometer “una arbitrariedad tras otra”.

Ayer el fiscal Sandro Abraldes citó a dos policías, una psicóloga y un perito. Se trata de Mariano González, el oficial que buscó al cantante en Pinar de Rocha, el famoso boliche ubicado en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, al que concurrió el artista después de asesinar a la víctima.

Los otros testigos convocados fueron el agente Walter Guayta, quien recibió al “Pity” en la comisaría cuando se entregó a las autoridades; la licenciada Adela Beatriz Ahuad, una psicóloga del Cuerpo Médico Forense (CMF); y el perito Esteban Toro Martínez.