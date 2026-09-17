Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
“NO QUERÍA SALIR DE LA HABITACIÓN”, DIJO SU ABOGADO

“Pity” Álvarez, otra vez noticia por faltar al juicio

“Pity” Álvarez se quedó en su pieza y pegó el faltazo al juicio / Web

Por Redacción

Cristian “Pity” Álvarez se ausentó ayer de la novena audiencia en el marco del juicio por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, asesinado de cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano.

Sebastián Queijeiro, defensor del cantante, consignó que Álvarez faltó a la jornada porque “no quería salir de la habitación”.

“Está muy complicado manejarlo”, precisó el letrado, al tiempo que su colega Javier Ignacio Baños señaló que el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados “se descompensó”.

En este sentido, el ex fiscal del Departamento Judicial de Morón criticó nuevamente a los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro (miembros del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 de la Ciudad de Buenos Aires), quienes le hicieron un “llamado de atención” en medio del debate.

“Me hicieron un llamado de atención por ejercer el derecho a la defensa. Si el precio de la libertad del ‘Pity’ es un llamado de la atención, bien vale la pena ese llamado de atención”, consideró Baños, que acusó a los magistrados de cometer “una arbitrariedad tras otra”.

Ayer el fiscal Sandro Abraldes citó a dos policías, una psicóloga y un perito. Se trata de Mariano González, el oficial que buscó al cantante en Pinar de Rocha, el famoso boliche ubicado en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, al que concurrió el artista después de asesinar a la víctima.

Los otros testigos convocados fueron el agente Walter Guayta, quien recibió al “Pity” en la comisaría cuando se entregó a las autoridades; la licenciada Adela Beatriz Ahuad, una psicóloga del Cuerpo Médico Forense (CMF); y el perito Esteban Toro Martínez.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?