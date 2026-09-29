“Pity” Álvarez se quiso fugar del hospital Tornú y el debate se suspendió

Cristian “Pity” Álvarez sufrió un “brote psiquiátrico” en el Hospital Tornú, donde se encuentra internado desde la semana pasada, y la audiencia del juicio por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz debió ser suspendida.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 de la Ciudad de Buenos Aires había ordenado que el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados participe de la jornada vía Zoom, por lo que se intentó conectar al paciente con un celular o una computadora.

Javier Baños, ex fiscal de Morón y defensor del acusado, consignó: “Lo que me dicen es que tuvo un brote psiquiátrico, puede ser por abstinencia, pero tenemos que certificarlo”.

Además, precisó que no declaró ninguno de los siete testigos citados para la jornada, debido a la suspensión de la audiencia.

Para ayer estaba previsto los testimonios de un cura y un perito, al tiempo que las identidades de las otras personas se encuentran bajo reserva.

Álvarez permanece internado en el Tornú desde la semana pasada luego de padecer una crisis hipertensiva en su domicilio y chocar su Volkswagen Bora contra otro vehículo que cargaba combustible en una estación de servicio de la Capital Federal.

Pese a las reiteradas nulidades presentadas por la defensa, el tribunal rechazó las peticiones al sostener que la situación actual del músico no es novedosa, porque no es lo que justifica la suspensión del debate.

A su vez, aún cuando se pidió su traslado a un instituto médico de su obra social, hasta el momento ningún nosocomio quiere aceptarlo.

EL CASO

La acusación sostiene que el artista asesinó de cuatro disparos a Díaz el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano, después se dio a la fuga, descartó el revólver en una alcantarilla y concurrió al famoso boliche Pinar de Rocha, ubicado en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

El intérprete de 54 años está imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, cuya pena en expectativa va entre los 8 y 25 años de prisión.

Ayer, Fabián Améndola, uno de los abogados de la querella, informó que su socio Fernando Burlando recibió una amenaza a través de un mensaje de audio en su teléfono.

Según relató Améndola, un extraño lo acusó de “atacar a Pity” y de defender a una persona que, según el mensaje, “estaba bien muerta” (por Cristian Díaz). Además, le advirtió que lo iba a esperar a la salida del tribunal: “Te vas a tener que hacer el comedor de vuelta porque te voy a bajar todos los dientes”.