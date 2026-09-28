Pity Álvarez sufrió una crisis en el hospital, intentó escapar y pidieron suspender la audiencia: los detalles

La audiencia del juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por cometer el homicidio de Cristian Díaz sumó un nuevo episodio este lunes. El cantante sufrió una crisis nerviosa en el hospital donde permanece internado y si bien su defensa volvió a pedir la suspensión del debate por su estado de salud, los jueces resolvieron seguir con normalidad la jornada.

La audiencia había comenzado poco después de las 11 y estaba previsto que declararan un perito forense, un sacerdote, otra persona que ya había sido convocada anteriormente y cuatro testigos cuyas identidades permanecen reservadas.

Sin embargo, el cantante sufrió una crisis nerviosa cuando era trasladado desde el área de cuidados intermedios hacia una habitación común, donde debía conectarse de manera virtual para participar de la audiencia. En ese momento, habría intentado escapar del establecimiento clínico.

Ante la situación, la defensa de Pity Álvarez volvió a solicitar la suspensión de la audiencia por el estado de salud del músico. El pedido fue acompañado por sus abogados, mientras que la fiscalía y la parte querellante se opusieron. “No puedo comenzar mi interrogatorio sin que mi asistido esté presente”, sostuvo su letrado Javier Baños.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, integrado por los jueces Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro, había dispuesto ampliar la evaluación de salud mental de Álvarez y continuar con su participación de manera virtual desde el Hospital Tornú.

No obstante, el TOC resolvió solicitar al nosocomio donde se encuentra el cantante que amplíe este lunes la evaluación de Salud Mental realizada a él para determinar en qué condiciones se encuentra actualmente. Mientras espera esa información, el tribunal rechazó interrumpir la audiencia y decidió continuar con la recepción de los testigos previstos para esta jornada.



