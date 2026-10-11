Pity Álvarez: una nueva decisión clave en la causa

El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz continuará el próximo viernes 16 de octubre, luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 rechazara los planteos de la defensa para anular el debate y ordenar una nueva evaluación médica del músico. Los jueces consideraron que el acusado comprende la situación judicial que atraviesa y que está en condiciones de seguir sometido al proceso penal.

La decisión se conoció durante la audiencia número 13, en una jornada marcada por el contrapunto entre los informes médicos y los argumentos de las partes. Mientras el Cuerpo Médico Forense concluyó que Álvarez puede participar del juicio, sus defensores sostuvieron que no está en condiciones de afrontar activamente las audiencias y cuestionaron el dictamen oficial.

El presidente del tribunal, Gustavo Goerner, rechazó los pedidos de nulidad, el apartamiento de los profesionales que realizaron la pericia y la posibilidad de convocar a nuevos especialistas. “Álvarez comprende la situación judicial que atraviesa”, sostuvo el magistrado, quien advirtió que la incertidumbre generada por los planteos podía perjudicar al músico.

En la misma audiencia, la defensa presentó un informe de Solar Colonial, la institución de salud mental de Castelar donde el cantante permanece internado de manera involuntaria.

El equipo tratante desaconsejó que participe de las audiencias, incluso de manera virtual, al considerar que la exposición judicial y mediática podría afectar su estabilidad. También advirtió sobre indicadores de riesgo para sí mismo y para terceros.

Pese a esas objeciones, el tribunal resolvió que el debate siga adelante. Álvarez podrá participar por videoconferencia, con asistencia permanente, durante las declaraciones que restan. Hasta el momento, 27 testigos declararon en la causa. La próxima audiencia será el viernes 16 de octubre, cuando se retomará el proceso por el crimen ocurrido en 2018.