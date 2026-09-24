“Pity”: sigue el juicio oral a pesar de su internación

El juicio por el crimen en el que se encuentra acusado Cristian “Pity” Álvarez, quien permanece internado tras sufrir una crisis hipertensiva, se reanudó ayer y los defensores del artista volvieron a pedir la suspensión de la audiencia, pero el Tribunal rechazó la solicitud.

Javier Baños, abogado del ex líder de Viejas Locas e Intoxicados, consignó que, en virtud del choque ocurrido en una estación de servicio, la internación y la resolución dictada por el Juzgado Civil Nº 4 para la intervención del asesor de incapaces, se requirió nuevamente la cancelación de la audiencia.

“Sería como seguir un juicio en ausencia, lo cual para este tipo de delitos está prohibido”, señaló el ex fiscal del Departamento Judicial de Morón.

Sin embargo, el fiscal federal Sandro Abraldes pidió a los jueces que impongan una sanción, una multa y un apercibimiento a Baños. “Hizo un planteo alocado y absolutamente disparatado”, apuntó el letrado, quien agregó: “Le contesté que no tenía razón y al final dije que, si el precio de no cometer una mala praxis con el Pity y era que me den una sanción administrativa, era bienvenida esa decisión”.

De acuerdo a la opinión del defensor del músico “me parece que no está bien que el juicio siga con el `Pity` internado, lo cual va a ser motivo de una sanción de nulidad porque están, insisto, juzgando a una persona en ausencia, que no se puede hacer”, reiteró.

Álvarez permanece estable en el Hospital Tornú luego del choque registrado en en la avenida San Martín al 2400, cerca del Cementerio de la Chacarita.