Plaza España: otro sector de La Plata que reclama seguridad

La plaza España luce renovada desde su reinauguración, el pasado 12 de octubre, pero a pocas cuadras de ese espacio verde, sus vecinos aseguran que la tranquilidad hace tiempo dejó de ser parte de su vida cotidiana. En pleno casco urbano de La Plata, denuncian que los episodios de inseguridad se multiplicaron desde febrero de este año, con hasta dos o tres hechos delictivos por semana, entre entraderas, robos violentos y ataques a comercios. El reclamo es concreto: poder salir de sus casas, caminar por el barrio y hacer un simple mandado sin temor a convertirse en una nueva víctima.

En una nueva recorrida de EL DIA por los barrios de la Ciudad para escuchar los reclamos de sus habitantes, un grupo de vecinos de Plaza España describió un escenario que, aseguran, les cambió por completo la vida. El cuadrante que identifican como el más comprometido se extiende de 1 a 6 y de 60 a 66, con distintos puntos críticos vinculados también a la cercanía de la denominada zona roja, que tiene como uno de sus sectores la avenida 1 y se prolonga hacia diagonal 73 y las calles 4 y 5, entre 64 y 65.

“Tenemos episodios de delincuencia dos veces por semana. Nos hemos unido por WhatsApp, buscamos mecanismos para protegernos, pusimos alarmas, pero nunca es suficiente”, contó Karina, una de las vecinas que participó del encuentro. En ese contexto, recordó algunos de los hechos que más conmoción generaron entre los habitantes del sector: el ingreso de delincuentes a la casa de una mujer de 84 años, a quien golpearon violentamente, y distintas entraderas en edificios de la zona.

Los robos, según describieron, no se limitan a las viviendas. También mencionaron ataques contra comercios cerrados durante la noche, donde delincuentes levantan persianas, rompen vidrieras y entran a robar. A eso sumaron episodios en la vía pública y situaciones de violencia que profundizan la preocupación de quienes viven y trabajan en las inmediaciones.

Otro de los vecinos puso el foco en la convivencia con la zona roja y sostuvo que, desde su perspectiva, los problemas exceden la oferta sexual. Mencionó situaciones de venta de drogas y la presencia de personas que, según su relato, en la madrugada salen a cometer robos en las viviendas del barrio. En ese sentido, planteó la necesidad de que las autoridades intervengan y propuso reforzar la presencia policial con una patrulla fija en los puntos más conflictivos.

Entre los sectores que identificaron como más complicados mencionaron las inmediaciones de las calles 4 y 65, además del corredor de avenida 66 desde 1, a la altura de Plaza Matheu, hasta 120. Allí, afirmaron, durante la noche hay cuadras en las que los vecinos sienten que quedan expuestos. “La gente no quiere salir”, resumieron.

La falta de cámaras de seguridad municipales es otro de los reclamos. También señalaron problemas con la iluminación, la falta de poda y la necesidad de despejar sectores donde las copas de los árboles dificultan la visibilidad. Mientras tanto, las medidas de prevención se multiplican puertas adentro: grupos de WhatsApp para alertarse ante movimientos sospechosos, alarmas comunitarias, vecinos que esperan a otros cuando ingresan sus vehículos y familias que directamente modificaron sus horarios para evitar salir de noche. “Son cosas que hacemos nosotros para cuidarnos entre nosotros”, explicaron.

“Estoy cansada de vivir así. Tengo miedo hasta de ir a hacer un mandado. No puede ser que tenga que estar encerrada”, expresó otra vecina, visiblemente afectada.

“Necesitamos seguridad y tranquilidad. Si nos quedamos callados, esto va a empeorar”, sostuvo.

La mujer pidió que las autoridades escuchen el reclamo y tomen medidas, pero también manifestó su temor a posibles represalias por haber expuesto públicamente lo que sucede en el barrio. “No nos dejen solos. Nosotros ya advertimos lo que está pasando”, fue su mensaje.

Con el objetivo de darle continuidad al reclamo y conseguir respuestas concretas, los vecinos volverán a reunirse mañana a las 19 horas en 65 entre 5 y 6. La convocatoria está abierta a quienes viven en el sector y quieran sumarse al reclamo.