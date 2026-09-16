Un grupo de ciclistas denunció que un motociclista de la Policía realizó una maniobra peligrosa durante un entrenamiento en San Vicente. Según su testimonio, uno de los deportistas cayó al asfalto y sufrió lesiones, mientras que el efectivo continuó su marcha.

Los ciclistas sostienen que no se trató de un hecho aislado y aseguran que el mismo motociclista ya había intentado hacer caer a otros integrantes del grupo.

El hecho ocurrió mientras el grupo realizaba una jornada de entrenamiento por la Ruta Provincial 6, en jurisdicción de San Vicente. De acuerdo con el relato difundido por los ciclistas, una moto policial se aproximó a uno de ellos mientras circulaban por la banquina, provocando su caída.

Las imágenes muestran el momento en que el deportista termina en el suelo, mientras el motociclista continúa su recorrido junto al operativo que se desarrollaba en la zona.

Desde el grupo cuestionaron el accionar del efectivo y plantearon interrogantes sobre si la maniobra fue accidental o intencional. También remarcaron que, según su interpretación de la normativa vigente, las bicicletas pueden circular por rutas convencionales, ya que las restricciones del artículo 46 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 alcanzan a las autopistas y semiautopistas.

Por el momento, no se conoció una versión oficial de la Policía sobre lo ocurrido ni se precisó el alcance de las lesiones del ciclista.

La denuncia de los deportistas y las imágenes del episodio abrieron un debate sobre la seguridad vial y la convivencia entre ciclistas y vehículos oficiales en las rutas bonaerenses.

El episodio qué fue cerca de La Plata quedó registrado en un video