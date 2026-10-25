Por Facebook, estafaron a una jubilada de Berisso

Una falsa promoción de tratamientos odontológicos gratuitos terminó en una estafa de casi un millón de pesos a una jubilada de Berisso. La mujer creyó que podía acceder a implantes dentales y otras prestaciones sin costo, pero detrás del supuesto beneficio se escondía una maniobra que la llevó a transferir una importante suma de dinero.

Según denunció, todo comenzó cuando navegaba por Facebook y encontró una publicidad que ofrecía prótesis, implantes, tratamientos de conducto y extracciones sin cargo, supuestamente destinados a afiliados de PAMI. Interesada en la propuesta, ingresó al enlace publicado y fue derivada a una conversación telefónica por WhatsApp.

Del otro lado, el contacto utilizaba una imagen de perfil que hacía referencia al PAMI y prometía el acceso a las prestaciones. Para obtener el beneficio, le indicaron que debía ingresar a su cuenta bancaria y realizar una serie de transferencias. La promesa era que, una vez abonado el importe, recibiría un carnet que le permitiría acceder al servicio odontológico sin tener que pagar nuevamente.

La víctima siguió las instrucciones y efectuó tres operaciones consecutivas. Sin embargo, una vez completados los pagos, la comunicación se interrumpió abruptamente. El caso quedó bajo investigación judicial para determinar quiénes estuvieron detrás de la maniobra y establecer el destino del dinero.