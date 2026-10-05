Por una bicicleta: le dispararon cuando ya no podía defenderse

La violencia con la que actúan los delincuentes en La Plata volvió a quedar expuesta de manera brutal, esta vez en Los Hornos. Un vecino fue atacado por dos motochorros que no dudaron en dispararle cuando ya estaba en el piso, después de haberlo hecho caer para robarle la bicicleta. La víctima no se resistió al asalto y, aun así, uno de los ladrones abrió fuego a muy corta distancia antes de escapar.

Todo ocurrió ayer, alrededor de las 7.40, en 58 entre 147 y 148. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y las imágenes, a las que accedió EL DIA, permiten observar la brutalidad del ataque. En pocos segundos, los delincuentes interceptaron al hombre, le cruzaron la motocicleta para obligarlo a detenerse y lo hicieron caer junto con su bicicleta.

Una vez que la víctima quedó en el suelo, uno de los asaltantes se acercó y le disparó. El balazo impactó en una de sus piernas. Recién después, los delincuentes escaparon del lugar con la bicicleta.

La víctima, cuya identidad se mantiene en reserva, tiene 27 años y al momento del ataque regresaba de trabajar. Al cierre de esta edición permanecía internada.

El proyectil que recibió sería calibre .22 y, según la información reunida en las primeras actuaciones, quedó alojado en la pierna, sin orificio de salida. El dato que más conmocionó a quienes observaron las imágenes fue la forma en la que se produjo el disparo: el joven ya estaba en el piso y no aparece ofreciendo resistencia en ningún momento de la secuencia.

Después del ataque, los primeros en acercarse fueron vecinos de la zona. Entre ellos estuvo un joven, quien relató los momentos posteriores al disparo y explicó que se encontraba durmiendo cuando escuchó la detonación y el grito de la víctima. “Ni bien escuchamos el disparo y el grito salimos lo más rápido que pudimos”, contó.

Según contó, se cambió como pudo y salió a asistirlo. Al encontrarlo herido, utilizó guantes estériles, le cortó el pantalón y realizó las primeras maniobras para contener la hemorragia mientras aguardaban la llegada de la Policía y una ambulancia.

Los investigadores trabajan ahora para identificar a los dos responsables. La motocicleta en la que se movilizaban había sido denunciada como robada pocas horas antes del ataque, según la información incorporada a las primeras actuaciones.

Durante las horas posteriores al hecho, vecinos comenzaron a compartir fotografías y datos en distintos grupos de WhatsApp y aseguraron haber identificado a uno de los sospechosos, a quien señalaron con el apodo de “Chicharrín”. Por el momento no hay detenidos.

El ataque ocurrió en un momento de creciente preocupación en Los Hornos. Días atrás, el Consejo de Instituciones de Los Hornos (CILHO) lanzó la campaña “La seguridad en Los Hornos la hacemos entre todos” y pidió denunciar cada delito, bajo la advertencia de que “sin denuncias, para el sistema judicial el delito no existe”. El hecho volvió a encender la bronca y los reclamos por seguridad.