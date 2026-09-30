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Postergan el juicio por presunto espionaje contra exfuncionarios bonaerenses

El Tribunal reprogramó las audiencias para octubre en la causa por maniobras de inteligencia ilícita. El exjuez César Melazo participará como particular damnificado frente a los acusados

Por Redacción

Las autoridades del Tribunal Oral Criminal II de La Plata decidieron modificar el cronograma original y postergaron el inicio del debate oral. Para avanzar con el proceso, los magistrados fijaron nuevas audiencias para los días 6, 7, 8 y 9 de octubre de 2026.

Este expediente judicial, inmerso en un contexto de fuertes reclamos sociales para obtener fallos justos y en plazos razonables, tiene como objetivo principal esclarecer una serie de presuntas maniobras de inteligencia ilícita.

En el banquillo de los acusados se sentarán Guillermo Berra y Rosario Sardiña, procesados por los delitos de peculado y abuso de autoridad. Ambos ocuparon cargos estratégicos en la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad provincial durante el mandato de María Eugenia Vidal y del exministro Cristian Ritondo. Para afrontar el litigio, los imputados designaron como defensor al abogado Marcelo Peña.

Como parte de este proceso, el exjuez de Garantías César Ricardo Melazo acudirá nuevamente a los tribunales penales platenses bajo la figura legal de particular damnificado. El exmagistrado integra la extensa nómina de personas perjudicadas por estas prácticas irregulares.

La génesis de la investigación se remonta al 23 de octubre de 2019, momento en el cual la fiscal Cecilia Corfield lideró un allanamiento en la sede gubernamental de Asuntos Internos. En esa inspección, los peritos secuestraron una gran cantidad de documentos y descubrieron un registro detallado de individuos investigados a nivel patrimonial sin la orden previa de un juez.

El análisis posterior de todas las evidencias constató la existencia de más de mil consultas concretadas en bases de datos privadas. Estas operaciones sirvieron para extraer información confidencial de magistrados, dirigentes sociales, referentes políticos, diversas empresas y organismos estatales.

 
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