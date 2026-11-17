Tres escuelas públicas de Ensenada fueron escenario de ataques durante la madrugada y la investigación busca determinar si detrás de esos episodios existe una misma banda. La sospecha es que sí.

Los hechos fueron descubiertos durante las primeras horas de la mañana, cuando autoridades y auxiliares llegaron a los establecimientos y encontraron puertas y cerraduras violentadas, mobiliario destruido, oficinas y aulas completamente revueltas y distintos elementos sustraídos.

Pero el dato que encendió una alerta entre los investigadores es que en todos los establecimientos hubo fuego como señal distintiva de violencia.

El último episodio tuvo como escenario la Escuela Primaria N° 10 “Domingo Faustino Sarmiento”, ubicada sobre Camino Rivadavia entre Sáenz Peña y Güemes. Según voceros del caso, alrededor de las 06.50 una auxiliar lanzó la señal de alerta. Acababa de ingresar al establecimiento y había realizado un hallazgo alarmante: encontró manchas de sangre en la secretaría.

A partir de allí comenzaron a aparecer las evidencias de un ataque que había dejado prácticamente todo el establecimiento alterado. La escuela estaba desordenada, había muebles rotos en distintas aulas y también daños en la biblioteca. En la oficina de orientación, además, habían roto los vidrios de la puerta.

Uno de los sectores más afectados fue un aula, donde los autores habrían iniciado un incendio. También se encontraron dos matafuegos utilizados y el polvo químico de los equipos estaba esparcido por distintos sectores del establecimiento.

La recorrida permitió establecer además que faltaban distintos elementos. Entre ellos, pelotas, una tablet, mercadería, una guitarra y un proyector.

En el patio de la Escuela Secundaria N° 6, que mantiene comunicación con el edificio de la primaria, se detectó además el faltante de un panel de aluminio de la parte inferior de una puerta.

La modalidad de ingreso es uno de los puntos que ahora interesa establecer con precisión. Ambos establecimientos tienen comunicación interna a través de una puerta que une el comedor con un hall, desde donde se puede acceder al sector de la primaria. Esa circunstancia será analizada para determinar por dónde ingresaron los responsables y cómo se desplazaron dentro de los edificios.

Publicaciones en redes sociales ya estarían exponiendo las identidades de los presuntos responsables, que son menores de edad y al menos dos de ellos alumnos de uno de los colegios.

Las autoridades manejan el tema con mucha cautela, pero habría imágenes de quien se lleva la guitarra y de un cómplice, que se desplaza en una bicicleta.

Por si fuera poco, en la Primaria Nº 11, de Quintana y Bolivia, a metros del Club 5 de Mayo, también se registró un incidente de similares características. Daños, faltantes y rastros de la acción del fuego.

EL ANTECEDENTE

El otro episodio, que este diario publicó en una edición anterior, ocurrió en la Escuela de Educación Secundaria N° 1 “General Enrique Mosconi”, ubicada sobre calle Brasil entre Independencia y Eva Perón. En este caso, el panorama encontrado por las autoridades también fue de extrema violencia y desorden.

Al ingresar por la puerta de la calle Brasil, una dependiente encontró el hall cubierto de polvo blanco y distintos objetos tirados en el piso. Poco después advirtió que una de las puertas que comunica con el patio externo tenía uno de sus vidrios roto.

Junto a esa puerta había un esqueleto de mueble que, según la sospecha inicial, podría haber sido utilizado para facilitar el ingreso al edificio.

La situación se repetía en distintos sectores. En la cocina ubicada junto al ingreso, los armarios estaban abiertos y las cerraduras habían sido violentadas. Había elementos desparramados por el suelo.

Los investigadores no descartan que en los tres ataques hayan actuado los mismos autores

Una vez asegurado el lugar, comenzó una inspección por los distintos sectores. En la Dirección de Adultos CENS encontraron nuevamente todo revuelto, con polvo blanco en el piso y escrituras realizadas sobre papeles colocados en los pizarrones de corcho y también sobre un escritorio.

En la segunda cocina también había cajones abiertos y objetos tirados. La misma situación fue encontrada en preceptoría. En el primer piso, los pasillos y la preceptoría estaban cubiertos de polvo y presentaban un importante desorden.

Uno de los faltantes confirmados fue una computadora notebook que se encontraba en la oficina de secretaría de la planta baja.

Pero el ataque no se limitó al robo y al vandalismo. En distintos sectores fueron encontradas pintadas en bancos y paredes y, junto al mástil ubicado en el hall de la planta baja, apareció una botella de alcohol.

A pocos metros se descubrió otro elemento que será clave para la investigación: una bandera confeccionada con maples de huevo, que se encontraba pegada a una pared, había sido prendida fuego.

El foco incendiario, al igual que en las Escuelas Primarias N° 10 y 11, aparece así como uno de los puntos en común entre los episodios.

En la sala de profesores también se detectó el faltante de elementos utilizados para actividades deportivas. De los armarios con rejas fueron sustraídas pelotas, conos y redes, aunque las autoridades no pudieron determinar todavía la cantidad exacta de cada elemento.

La comunidad de Ensenada quedó muy preocupada ante la reiteración de estos episodios

La oficina de orientación tampoco quedó al margen. Allí encontraron cajones abiertos, todo revuelto y candados rotos.

Como si fuera poco, al intentar restablecer la electricidad, las autoridades advirtieron que al levantar la térmica se activaba el timbre, por lo que surgió la sospecha de que también podría haber daños en la instalación.

Lo ocurrido sin dudas vuelve a poner en el centro de la escena la violencia contra las instituciones educativas, cuyas actividades se vieron seriamente afectadas. Sin dudas, un contexto complejo de abordar, ya que no se entiende los por qué de semejante saña contra espacios tan sensibles de contención para niños y adolescentes.