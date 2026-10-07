Preocupación en un barrio de La Plata tras el ataque letal de un pitbull suelto

Vecinos de Barrio Hipódromo manifestaron su preocupación luego de un violento episodio ocurrido ayer al mediodía. En el parque ubicado en la intersección de las calles 120 y 34, un perro de raza pitbull suelto atacó de manera mortal a una mascota de menor tamaño.

El temor de los frentistas radica en que esta plaza resulta un punto de encuentro habitual para familias con niños, grupos de jóvenes y personas que llevan a sus animales a caminar. El miedo a un nuevo ataque hacia una criatura o a otro animal mantiene en alerta a los frentistas.

Según relataron a este medio, el perro era un Yorkshire de ocho años llamado Romeo, que se encontraba en el parque “donde siempre paseábamos tranquilos”. El ataque ocurrió cuando “estaban por cruzar la calle de 120 camino a casa y un perro cruza con pitbull que andaba suelto los atacó”.

120 y 34, el parque donde ocurrió el episodio

En esa línea, según denunciaron en la sede policial, detallaron que el animal agresor deambulaba sin correa y sin supervisión cercana. Ante la pasividad del sujeto, los dueños del animal blanco del ataque, tuvieron que forcejear por sus propios medios, incluso poniéndose en riesgo, para liberarlo.

Tras el dramático momento, trasladaron de urgencia al perro herido a una clínica veterinaria. “Lo entubaron, lo vio el traumatólogo y nos dijo que había que operarlo para hacerle una traqueotomía, ya que le desgarró la mandíbula, pero no aguantó la cirugía y se murió”, lamentaron con profundo dolor.

La indignación creció minutos después del ataque, cuando los familiares le reclamaron al dueño del pitbull. El reclamo principal apuntó a la ausencia del bozal, un elemento obligatorio por ley para la circulación de razas consideradas peligrosas.