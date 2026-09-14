Preocupación por el robo de autos a mano armada

Una seguidilla de hechos delictivos mantiene en alerta a vecinos de la zona de 47 y Diagonal 80, en pleno centro de La Plata y a pocas cuadras de la Gobernación bonaerense. Los episodios ocurrieron durante los últimos días y tienen como denominador común el horario: alrededor de las 7 de la mañana, cuando comienza el movimiento de trabajadores y estudiantes.

Uno de los hechos más recientes tuvo como víctima a un hombre que llegaba a la zona para comenzar su jornada laboral. Mientras se disponía a estacionar su vehículo, fue sorprendido por dos delincuentes, uno que lo amenazó con un arma de fuego, mientras el cómplice intentaba ingresar por la puerta del acompañante.

Sin embargo, el conductor reaccionó acelerando y logró escapar. La maniobra se produjo en medio del intento de los asaltantes por quedarse con el vehículo y, según trascendió, uno de los delincuentes quedó colgado del auto durante parte de la huida.

El episodio generó preocupación entre quienes circulan habitualmente por el sector, especialmente porque poco después se conoció otro robo de un automóvil en las inmediaciones, esta vez a una mujer.

Por las características y la cercanía temporal y geográfica de ambos hechos, los investigadores no descartan que se trate de los mismos delincuentes, aunque esa hipótesis deberá ser confirmada a partir de las cámaras de seguridad y otros elementos incorporados a la investigación.

La zona de la calle 47 y Diagonal 80 se encuentra en un punto estratégico del centro platense. Por eso esta serie de robos volvió a poner el foco en la seguridad durante las primeras horas de la mañana, cuando numerosas personas salen de sus casas rumbo al trabajo.