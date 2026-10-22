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Policiales

VIDEO | Tras cinco horas de tensión, terminó la toma de rehénes en una comisaría porteña

Por Redacción

Luego de arduas gestiones, el motín en la alcaidía de la calle Lavalle al 453 concluyó con el rescate exitoso del oficial cautivo. Tras cinco horas de máxima alerta, las autoridades confirmaron que tanto el personal policial como los reclusos involucrados finalizaron el conflicto en buenas condiciones de salud.

En el transcurso del conflicto, los amotinados filmaron videos con un celular para celebrar su aparición en los canales de noticias. En dichas imágenes, un grupo de al menos ocho presos exigió a los gritos la presencia de un fiscal, a la par de constantes golpes contra distintos elementos para provocar ruido. El material audiovisual también expuso la figura de un uniformado privado de su libertad en el interior de los calabozos.

En un primer momento, la cúpula de seguridad brindó información inexacta al descartar la retención de los agentes. Pese a esa versión inicial, voceros cercanos al caso ratificaron que los reos capturaron a tres oficiales de distintas jerarquías.

Con el avance de la tarde y tras la liberación anticipada de dos de los efectivos, las fuerzas especiales de la Ciudad tomaron el control total del lugar mediante un fuerte operativo que incluyó el apoyo preventivo del personal médico y dotaciones de bomberos.

El parte oficial, al que tuvo acceso este medio, indicó que el incidente se produjo entre internos, dentro de una celda y se laboró para resolverlo. Asimismo, señalaron que no había peligro de fuga. El personal del SAME y bomberos ingresaron al lugar para trabajar dentro. Según las transmisiones televisivas, el personal también ingresó con dos camillas.

Sin embargo, fuentes cercanas al hecho, indicaron a esta agencia que mantuvieron de rehenes a tres personas, un subcomisario, un inspector y un oficial.

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