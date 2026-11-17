Una de las mujeres detenidas en la investigación por la presunta mafia china en La Plata obtuvo el beneficio del arresto domiciliario. Se trata de Huang Yun, quien continuará cumpliendo la prisión preventiva en su vivienda, aunque bajo monitoreo electrónico.

La medida fue dispuesta por el juez de Garantías Agustín Crispo, luego de una presentación realizada por el abogado Ricardo Callaba, defensor de la acusada. De esta manera, Huang Yun dejará la unidad penitenciaria, pero seguirá privada de su libertad y sujeta a las condiciones impuestas por la Justicia.

La resolución se conoce una semana después de que el mismo letrado consiguiera la libertad de Fabrizio Haile, otro de los involucrados en la investigación.

Una causa con extorsiones, armas y una fuga policial

La investigación tiene entre sus antecedentes la fuga de Ke Deqiang de la Comisaría Primera de La Plata, ocurrida el 19 de mayo de 2022. El episodio abrió una pesquisa sobre las circunstancias de la evasión y posibles vínculos con integrantes de la Policía Bonaerense. El entonces comisario Julio Del Dago fue desplazado y varios efectivos quedaron bajo investigación.

Según la hipótesis judicial, Deqiang también habría tenido un papel central en una estructura dedicada a extorsionar y amenazar a comerciantes de la comunidad china.

Uno de los episodios investigados ocurrió en agosto de 2020, cuando un grupo de hombres armados habría irrumpido en el supermercado Emanuel, amenazado a sus responsables y exigido dinero a cambio de protección. La acusación sostiene que posteriormente regresaron al comercio y protagonizaron nuevos hechos de violencia y destrozos.

La pesquisa también abarcó presuntas maniobras relacionadas con el juego clandestino, préstamos usurarios, tráfico de armas y gestiones irregulares para conseguir habilitaciones comerciales. Los investigadores buscaron establecer, además, posibles conexiones con funcionarios y otras personas que habrían facilitado el funcionamiento de la organización.

El 14 de agosto de 2026 se realizaron 15 allanamientos en distintos puntos de La Plata, entre ellos Villa Elvira y Gonnet, además de procedimientos en la Ciudad de Buenos Aires. Durante los operativos se secuestraron armas de fuego, teléfonos celulares y documentación.

Huang Yun estuvo entre las personas detenidas en esos procedimientos. Ahora, con el beneficio concedido, continuará bajo prisión preventiva en su domicilio mientras avanza la investigación para determinar las responsabilidades de cada uno de los acusados.