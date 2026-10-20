Presunta megaestafa inmobiliaria: fondos bajo sospecha y citaciones

La investigación por la presunta estafa inmobiliaria que tiene en el centro de la escena a ABES Desarrolladora sumó un avance clave. La Justicia de La Plata citó al empresario Diego Elías Lacki para que el próximo 23 de octubre preste declaración como imputado, en una causa que busca determinar qué pasó con millones de dólares aportados por inversores para construir edificios que quedaron inconclusos. Un día antes deberán comparecer Macarena Núñez y Juan Ignacio Eulloque, también investigados en el expediente.

La resolución, a la que tuvo acceso EL DIA, expone los fundamentos de la hipótesis fiscal y reúne testimonios, documentación societaria e informes contables que apuntan a un presunto manejo irregular de los fondos de cinco fideicomisos inmobiliarios: Abes Thymos, Dezzeo, Vita, Lucero y Alquimia. Según la acusación, el dinero entregado para levantar esos emprendimientos habría sido utilizado también para afrontar gastos de la empresa, de otras sociedades vinculadas y de proyectos de aquellos para los que se habían recibido los aportes.

La figura penal atribuida a los hechos es la de administración fraudulenta, en cinco casos que la fiscalía considera en concurso real. La resolución señala a Lacki y Núñez como presuntos coautores, mientras que a Eulloque le atribuye una posible participación necesaria. Se trata de una imputación que deberá avanzar en el proceso judicial y no de una condena.

UNA “CAJA ÚNICA”

Uno de los puntos más relevantes del expediente es la presunta existencia de una “caja única”, un sistema por el cual los ingresos de un fideicomiso habrían sido destinados a cubrir gastos de otros emprendimientos y de la estructura empresarial. Los informes contables incorporados a la causa describen transferencias entre proyectos, pagos cruzados y movimientos que, según la fiscalía, no contarían con respaldo documental suficiente para establecer con claridad su destino.

Los números expuestos en la investigación reflejan las diferencias entre los fondos recibidos y el avance de algunas construcciones. En Abes Vita, por ejemplo, se habrían recaudado alrededor de 772.000 dólares, pero apenas unos 50.000 habrían sido destinados a la obra, cuyo progreso se estimó en el 5%. En Abes Alquimia, en tanto, los registros examinados consignaban ingresos por unos 596.000 dólares y gastos por aproximadamente 36.800 hasta marzo de 2025. La fiscalía destacó que se habían comercializado unidades pese a que el emprendimiento todavía no contaba con permiso municipal para iniciar la construcción.

A partir de esos elementos, la acusación plantea una hipótesis más amplia: que la comercialización de nuevos proyectos habría servido para conseguir dinero con el que afrontar compromisos de emprendimientos anteriores que ya atravesaban dificultades financieras. Esa posibilidad forma parte de la investigación y deberá ser probada.

Lacki sostuvo que su rol en ABES se limitaba al asesoramiento jurídico y a una participación minoritaria. Sin embargo, la fiscalía contrapone esa versión con testimonios que lo señalan, junto a Núñez, como responsable de decisiones clave, y destaca su presencia en 20 asambleas y un poder amplio de administración.

Entre quienes denunciaron haber sufrido perjuicios figura Pedro Troglio, exentrenador de Gimnasia, uno de los damnificados que más visibilidad le dio al caso y que se expresó públicamente sobre lo ocurrido.