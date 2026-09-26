Presuntas torturas en Magdalena: cuatro imputados quedaron libres

A casi tres meses de los hechos denunciados en la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena, la causa por las presuntas torturas, vejaciones y abusos sexuales contra internas sumó ayer una novedad de peso en los tribunales de La Plata: cuatro integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense recuperaron la libertad tras una audiencia clave previa a la definición de las prisiones preventivas.

Según pudo saber EL DIA de fuentes vinculadas al expediente, durante la audiencia prevista en el artículo 168 bis del Código Procesal Penal, el fiscal Álvaro Garganta resolvió no sostener la detención de cuatro de los acusados y solicitó su liberación. Se trata de Juan Manuel Villena, Juan Antonio Juanena, Carlos Alberto Salice y Facundo Sebastián Medina.

Los cuatro seguirán vinculados a la investigación, aunque desde ahora lo harán en libertad y sujetos al avance de la pesquisa.

La audiencia se desarrolló en el marco del expediente que investiga las denuncias formuladas por varias internas sobre presuntos hechos de torturas, tratos crueles, inhumanos y abusos ocurridos el pasado 3 de junio dentro de la cárcel de mujeres de Magdalena.

De acuerdo con voceros consultados por este diario, la jornada dejó además otro dato que llamó la atención entre las defensas: el fiscal acompañó los planteos subsidiarios presentados por los abogados de los imputados para que, en caso de avanzar con medidas de coerción, se evalúen alternativas menos gravosas que la prisión preventiva.

”Nunca vimos algo así en una audiencia de estas características”, confió una fuente con acceso directo al proceso.

La situación de los restantes acusados todavía no está definida. Según trascendió, este sábado el juez de Garantías interviniente tiene previsto trasladarse hasta la Unidad 51 de Magdalena para mantener contacto directo con las internas denunciantes y recabar elementos antes de resolver si dicta las prisiones preventivas solicitadas por la fiscalía, concede nuevas libertades o dispone faltas de mérito para algunos de los imputados.

La causa se encuentra en una etapa decisiva. En las últimas semanas se multiplicaron las presentaciones de las defensas, que cuestionaron distintos aspectos de la investigación y la solidez de algunos relatos incorporados al expediente.

Uno de los casos más resonantes fue el de la enfermera penitenciaria Raquel Noemí Boccardo, cuya defensa, a cargo del abogado Cristian González, denunció por falso testimonio a una interna que declaró en la causa y además pidió la nulidad de la imputación y de la detención que pesa sobre su asistida.

Durante la audiencia de este viernes, González volvió a cuestionar la forma en que fueron formuladas algunas acusaciones. Según indicaron voceros, el letrado insistió en que existen imputaciones que no describen con precisión cuál habría sido la conducta concreta atribuida a determinados acusados y planteó objeciones respecto del sustento probatorio utilizado para justificar algunas detenciones.

De esta manera mientras tanto, la investigación continúa avanzando sobre una de las causas más sensibles de los últimos años dentro del sistema penitenciario bonaerense.