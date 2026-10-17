Presunto abuso sexual en una fiesta: el juicio entra en la etapa final

El juicio oral por un presunto abuso sexual ocurrido durante una fiesta en 2017 llegó al cierre de la etapa de prueba en La Plata. Después de tres jornadas de audiencias, en las que declararon la denunciante, el acusado y varios testigos que estuvieron en aquella reunión, el debate ingresó en una instancia decisiva: los alegatos fueron fijados para el 26 de octubre.

El proceso se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal I de La Plata. La acusación está a cargo del fiscal Lucas Domski, mientras que la joven denunciante está representada por las abogadas Sofía Caravelos y Guadalupe Godoy. El único acusado, un exintegrante de las categorías juveniles del Club San Luis, es defendido por el abogado Alfredo Gascón.

La primera en declarar fue la denunciante, quien durante aproximadamente dos horas reconstruyó lo ocurrido. Por momentos se mostró angustiada y dejó una frase que sintetizó cómo describió su experiencia: “Sentí que perdía soberanía sobre mi cuerpo”.

Durante las audiencias también declararon mujeres que participaron de la fiesta. Una amiga de la joven contó que conoció su relato pocos días después del episodio. Otras testigos hicieron referencia al estado de ebriedad de la denunciante y una aseguró haberla visto ingresar junto al acusado a un pequeño cuarto donde habría ocurrido el hecho investigado.

Por su parte, el acusado declaró durante el debate y negó la imputación. Sostuvo que el encuentro sexual fue consentido y rechazó la versión expuesta por la denunciante.

La causa investiga un hecho ocurrido en 2017, durante una fiesta en el country Los Ceibos. La denuncia fue presentada en noviembre de 2018. En un primer momento hubo tres jóvenes señalados, pero solo uno llegó al juicio oral. El lunes 26 serán los alegatos y luego el tribunal deberá resolver.