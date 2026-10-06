Presuntos abusos en la Unidad 51: apelaron las prisiones preventivas

La defensa de Raquel Noemí Boccardo, la enfermera del Servicio Penitenciario Bonaerense detenida en la causa por las presuntas torturas y abusos sexuales denunciados en la Unidad Penal N° 51 de Magdalena, apeló la prisión preventiva y volvió a pedir la nulidad de la imputación.

El recurso fue presentado por el abogado Cristian González ante el Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata, luego de que el juez Juan Pablo Masi rechazara el planteo de nulidad y convirtiera su detención en prisión preventiva.

Según pudo saber EL DIA, la defensa sostiene que la acusación continúa sin precisar cuál habría sido la conducta concreta de la enfermera para considerarla partícipe necesaria de las presuntas torturas. Pero además cuestiona que el juez haya incorporado en su resolución nuevas conductas que, según el planteo, no habían sido formuladas previamente por la fiscalía.

El recurso también cuestiona que el juez haya incorporado a Boccardo como partícipe necesaria de los abusos sexuales, cuando -según la defensa- el requerimiento fiscal había delimitado su participación a las presuntas torturas y al incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.

González pidió a la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata que revoque la resolución, declare la nulidad y ordene la inmediata libertad de su asistida. En forma subsidiaria, solicitó que se revoque la prisión preventiva por falta de fundamentación individual.

Mientras se resuelve la apelación, la defensa también pidió que se instrumente el arresto domiciliario que ya fue concedido por el juez y que se avance con el monitoreo electrónico.

En paralelo, las defensas de los otros diez penitenciarios que quedaron con prisión preventiva también apelaron la medida. De esta manera, será la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata la que deberá revisar la situación de los 11 imputados alcanzados por la resolución de Masi.