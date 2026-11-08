Preventiva al acusado de un femicidio en La Plata

La investigación por el femicidio de Gabriela Martínez sumó una resolución clave: la Justicia dictó la prisión preventiva de José Martín Burgos, su pareja y padre del hijo que tenían en común. La medida fue dispuesta por la jueza Marcela Garmendia, titular del Juzgado de Garantías N° 5 de La Plata.

Según pudo saber EL DIA, la magistrada consideró que existen elementos suficientes para sostener, provisoriamente, que Burgos asesinó a Gabriela en la vivienda que compartían, en 39 entre 121 y 122. El hecho fue calificado como homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, es decir, femicidio.

Entre las pruebas valoradas figuran la autopsia, que determinó que la mujer murió por asfixia mecánica, registros de cámaras que mostraron al imputado salir de la casa con el hijo de ambos y lesiones en el pecho y los antebrazos de Burgos, compatibles con la mecánica del crimen. El nene permanece en Jujuy, mientras la familia materna reclama su restitución.