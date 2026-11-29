Un hombre de 33 años de edad recibió un balazo esta madrugada en Puna Lara luego de pedirle a un grupo de personas que bajaran la música y dejaran de hacer ruido con las motos. El hecho ocurrió en la zona de Almirante Brown y 104 y colmó la paciencia de los vecinos en un contexto de contantes reclamos por el descontrol y la violencia que se manifiestan en la nocturnidad de la localidad balnearia de Ensenada.

"A eso de las 4 de esta madrugada mi hijo salió de casa para pedirles que dejaran de hacer detonaciones y wheelie con las motos. Estuvieron así desde las 3, molestando. Y yo tengo una hija con síndrome de Down. Uno de los muchachos lo empezó a insultar y cuando mi hijo se vuelta saca un arma y le tira dos disparos. Uno le erró y el otro lo impactó en el muslo", relató a eldia.com la madre de la víctima.

"Mi otra hija escuchó los tiros y salió a ayudarle. Mi hijo le dice: 'Me dieron un balazo'. También salió afuera mi marido y los individuos seguían ahí. Se llamó al 911, que no vino, y a una ambulancia", añadió la mujer.

A raíz de la herida de arma de fuego el vecino debió ser derivado a una clínica de Ensenada en donde esta mañana todavía permanecía internado debido a que la bala quedó alojada en su cuerpo. "Estamos esperando que venga el cirujano para ver si le pueden extraer la bala", aseguró su madre.

Conmoción vecinal, bronca: convocan a una marcha

El dramático hecho ocurrido esta madrugada fue la gota que rebasó el vaso entre los vecinos que viven en la zona de La Pérgola de Punta Lara. "Somos vecinos de toda la vida de Punta Lara que siempre tratamos de juntar firmas y representar los reclamos por todo lo que está pasando en la Costanera: inseguridad, tres accidentes en menos de un mes, ruidos molestos, amenazas, 'cortes' con las motos y otros inconvenientes que venimos padeciendo", manifestaron desde el barrio.

"Esto ya pasó todos los límites y no podemos seguir esperando respuestas que nunca llegan", sostuvieron.

Debido al descontrol que se vive en la zona, en particular durante los fines de semana, aseguraron que "ya fuimos a hablar a la Intendencia, a Tránsito y al área de Seguridad, pero hasta el momento no obtuvimos ninguna solución concreta".

Ante las faltas de respuestas concretas para mitigar las situaciones de violencia que se suceden semana a semana, sumado al ataque a balazos que sufrió hoy un frentista, afirmaron que "decidimos tomar medidas y realizar un reclamo más firme para que las autoridades se hagan responsables de esta situación".

"Vamos a reclamar por medio de cortes de tránsito y acciones más concreta en la zona de la pérgola. Solicitamos que se tomen medidas urgentes y se controle el ingreso, porque no podemos seguir viviendo con este nivel de inseguridad y violencia", plantearon.

"Esto no le pasa solamente a una familia: es un problema que nos afecta a todos. Ya presentamos cartas, juntamos firmas y tratamos de buscar soluciones por las vías correspondientes, pero si seguimos sin respuestas, todo va a continuar igual o incluso puede empeorar", insistieron.

En medio de un clima de preocupación e indignación, manifestaron que "no podemos esperar a que le pase algo más grave a otra persona para que finalmente nos escuchen". "Queremos vivir tranquilos, que nuestras familias estén seguras y poder disfrutar de nuestra costanera sin miedo", consignaron.