Punta Lara: conducía alcoholizado, chocó a un motociclista y terminó imputado por lesiones culposas

Un grave accidente de tránsito se produjo este sábado en Punta Lara, donde el conductor de un auto colisionó contra una moto y posteriormente dio positivo en el control de alcoholemia, arrojando más del doble de lo permitido (en la provincia de Buenos Aires rige la Ley de Alcohol Cero).

El hecho ocurrió en la intersección de la Avenida Almirante Brown y la calle 106, cuando por causas que aún se investigan impactaron un automóvil Peugeot 206 gris y una motocicleta KTM Duke 390. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la moto sufrió escoriaciones en el rostro y manifestó intensas dolencias en ambas piernas. Minutos después, fue asistido y trasladado a un centro médico a bordo de la ambulancia RO 31 para recibir atención especializada.

En tanto, el conductor del automóvil fue sometido al test de alcoholemia por parte del personal de Tránsito. El control arrojó un resultado positivo de 1,05 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ante el resultado del control, los inspectores procedieron al labrado de las actas correspondientes e incautaron el vehículo del automovilista. Asimismo, se requirió la presencia de peritos de la Policía Científica para llevar a cabo los peritajes mecánicos en la escena y se solicitaron los registros de las cámaras del MOPU para determinar la mecánica del hecho.

La causa fue caratulada como “Lesiones culposas e infracción a la Ley 24.449” y quedó bajo la órbita de la UFI N° 14 del Departamento Judicial de La Plata.



