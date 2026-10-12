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EN PLAZA MALVINAS

Quedó detenido por exhibiciones obscenas

Archivo

Por Redacción

Un hombre de 45 años fue aprehendido ayer en la plaza Malvinas Argentinas de La Plata, acusado de realizar exhibiciones obscenas frente a personas que se encontraban en el espacio público. El episodio ocurrió en el sector de calle 20 entre 51 y 53 y quedó bajo investigación de la Justicia.

Un hombre de 45 años fue aprehendido este domingo en la Plaza Malvinas Argentinas de La Plata, acusado de realizar exhibiciones obscenas frente a personas que se encontraban en el espacio público. El episodio fue denunciado por una mujer de 37 años que estaba festejando un cumpleaños en el parque, ubicado en la zona de 20 entre 51 y 53.

Según consta en el parte policial, efectivos de la comisaría Cuarta acudieron al lugar luego de recibir un alerta por la presencia de un hombre que se encontraba realizando actos obscenos en el interior de la plaza. Al llegar, los agentes entrevistaron a la denunciante, quien relató lo que había observado momentos antes.

De acuerdo con su declaración, mientras compartía el festejo con otras personas, advirtió que el sospechoso se tocaba la zona genital. La situación habría continuado cuando el hombre comenzó a desvestirse hasta quedar únicamente en ropa interior, siempre dentro del espacio público.

Ante esa escena, la mujer decidió increparlo y comunicarse con el sistema de emergencias 911 para solicitar la intervención policial.

Cuando los efectivos llegaron, identificaron al hombre y procedieron a su aprehensión. Luego, tanto el acusado como la denunciante fueron trasladados a la dependencia para avanzar con las actuaciones correspondientes. La causa quedó caratulada como “exhibiciones obscenas”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 17.

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