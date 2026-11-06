Quemacoches en La Plata: prendieron fuego un auto durante la madrugada en la zona de 34 y 18

Un nuevo episodio de un auto incendiado generó preocupación durante la madrugada de este viernes en La Plata. El hecho ocurrió en la zona de calle 34 y 18, donde un vehículo que se encontraba estacionado sobre la vía pública fue alcanzado por las llamas.

Las imágenes del episodio muestran la violencia del incendio: una enorme llamarada se elevó por encima del automóvil, mientras el fuego avanzaba sobre gran parte de la carrocería y generaba una densa columna de humo.

El vehículo afectado es un Audi, que terminó seriamente comprometido por el fuego. La escena llamó la atención de los vecinos de la zona, en medio de la preocupación por este tipo de episodios.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre cómo se inició el incendio ni si hubo personas heridas. Tampoco se confirmó si se trató de un hecho intencional, aunque el episodio se suma a la preocupación por los llamados quemacoches en distintos sectores de la ciudad.

Se espera que las pericias permitan determinar el origen del fuego y establecer qué ocurrió durante la madrugada.