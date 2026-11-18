Un violento asalto tuvo como víctimas a dos mujeres que regresaron a su vivienda y se encontraron con cuatro delincuentes en el interior. Los ladrones las redujeron a golpes, las amenazaron con un arma de fuego y las obligaron a permanecer quietas mientras revisaban la propiedad en busca de dinero y objetos de valor. Después escaparon por los fondos y habrían contado con una camioneta que los esperaba para facilitar la fuga.

El episodio ocurrió a plena luz del día en una casa ubicada en 26 entre 37 y 38, en el barrio de La Loma. Según consta en la denuncia, las víctimas habían salido alrededor para dirigirse hasta otro domicilio, con la intención de buscar algunas pertenencias. Antes de retirarse, cerraron la puerta de acceso con llave, aunque dejaron las luces encendidas porque pensaban regresar rápidamente.

Sin embargo, cuando volvieron unos 20 minutos después y abrieron la puerta, se encontraron con cuatro hombres dentro de la propiedad. Al advertir su presencia, los delincuentes se abalanzaron sobre ellas, las tiraron al piso y comenzaron a golpearlas en los brazos y las piernas.

La situación se tornó todavía más violenta cuando uno de los asaltantes exhibió un arma y les exigió que entregaran sus celulares. También les ordenaron que se dirigieran hacia el fondo del comedor, que permanecieran en silencio y que no se movieran.

“Quédense quietas porque las mato”, fue la amenaza que, según el relato incorporado a la denuncia, les lanzó uno de los delincuentes mientras sus cómplices recorrían los ambientes. Durante diez minutos, revisaron la vivienda y preguntaron reiteradamente dónde había dinero.

Finalmente, tomaron distintos objetos y escaparon por la parte trasera del inmueble. Una vez que dejaron de escuchar movimientos, las mujeres advirtieron la presencia de un móvil policial y salieron para pedir ayuda.

Entre los datos que ahora forman parte de la investigación aparece el testimonio de una vecina que habría observado la salida de los cuatro sospechosos por uno de los pasillos de la zona. Según esa versión, los hombres abordaron una camioneta oscura que los aguardaba en las inmediaciones. Por estas horas no hay detenidos.