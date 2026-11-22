Un procedimiento policial por presunta infracción a la Ley de Drogas volvió a poner el foco sobre la Zona Roja de La Plata. Esta vez, el operativo se desarrolló en Diagonal 73, entre 63 y 4, donde dos mujeres fueron aprehendidas luego de que las observaran arrojando varios envoltorios al suelo.

El episodio se inició a partir de un requerimiento del sistema de emergencias 911. Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron a personal del Grupo de Uniformados de Prevención (GUP) con dos personas demoradas. Según voceros, habían advertido que ambas descartaban pequeños paquetes de nylon en la vía pública.

Ante esa situación, los agentes realizaron el procedimiento y secuestraron 15 envoltorios. Luego, las dos personas fueron trasladadas a la comisaría Novena, donde se llevó adelante el pesaje y el análisis de la sustancia. El resultado confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso total de siete gramos.

La causa quedó en manos de la UFI N° 2 de La Plata, que avaló el procedimiento y dispuso que las aprehendidas fueran puestas a disposición de la Justicia. El operativo vuelve a poner en escena la problemática que atraviesa desde hace años a la Zona Roja, un sector históricamente atravesado por debates sobre el uso del espacio público, la actividad sexual callejera, los reclamos vecinales y las intervenciones de las autoridades.