Quiso pagar una deuda de su tarjeta y cayó en una estafa por WhatsApp

Un vecino de La Plata denunció haber sido víctima de una estafa luego de intentar pagar una deuda de su tarjeta. Según relató a EL DIA, ingresó a internet para buscar un teléfono o contacto con la entidad correspondiente y terminó en una página que lo derivó a una conversación de WhatsApp.

Del otro lado, una persona se presentó como un supuesto representante y comenzó a indicarle los pasos que debía seguir para solucionar el problema. En ese contexto, según denunció Armando A., le hicieron realizar una transferencia desde la cuenta bancaria de su esposa, Yael M.

La situación comenzó a generar sospechas durante un segundo contacto. El vecino contó que mientras hablaba con el supuesto representante escuchó varias voces de fondo y hasta música, algo que le hizo pensar que podía estar siendo víctima de una maniobra fraudulenta.

Pero la secuencia no terminó allí. Según relató, también intentaron realizarle una videollamada con el argumento de que serviría para dejar todos sus datos asentados y evitar que volviera a tener inconvenientes con la tarjeta.

“La transacción quedó registrada bajo el número de operación 181016510848 y la referencia 1364562758072FC0AB”, señaló el damnificado a este diario. El hombre finalmente advirtió que podía tratarse de una estafa y decidió interrumpir el contacto.