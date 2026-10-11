Quiso robar en un comercio de La Plata y le dejaron un mensaje: "Chorro" y "rata, ponete a laburar"

Un hombre de 33 años fue aprehendido durante la jornada de este sábado, acusado de intentar entrar a robar a una verdulería y despensa ubicada en 139 y avenida 520, en La Plata. El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio y tuvo un detalle que no pasó inadvertido: un cartel con un mensaje dirigido al presunto ladrón.

Según fuentes policiales, el comerciante,, advirtió a través de las cámaras que un hombre intentaba forzar con las manos la puerta de chapa del negocio, que estaba cerrada con candado. Ante esa situación, alertó al 911.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron al sospechoso sobre el techo del local y procedieron a aprehenderlo. La Policía preservó la escena para las pericias y dio intervención a la UFI N.º 17 de La Plata, que avaló el procedimiento y dispuso que el acusado permanezca detenido hasta la primera audiencia.

Pero el caso sumó una particularidad: en el comercio dejaron un cartel con una frase contundente dirigida al hombre que habría intentado entrar. “Chorro HDP, te vimos. Rata de mierda, ponete a laburar”, decía el mensaje.

El aprehendido fue identificado como Daniel Osvaldo Díaz, de 33 años, domiciliado en La Plata. La causa fue caratulada como robo en grado de tentativa.