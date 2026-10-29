Raimondo declaró en el juicio oral en su contra

El empresario de medios Agustín Raimondo declaró durante aproximadamente dos horas en el juicio por violencia de género contra su expareja, Florencia Mascioli. También declaró su madre y, con esas exposiciones, se completó la etapa de testimonios de la defensa.

Con estas exposiciones, se completó la etapa testimonial y el proceso quedó encaminado hacia los alegatos, que se realizarán el martes 3 a las 9.30.

Durante la audiencia, Carlos Quirós, abogado de Mascioli, le preguntó a Raimondo por qué no se había sometido a evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, a diferencia de la denunciante, quien sí fue examinada por profesionales. Según lo expresado en el debate, el imputado respondió que había seguido una recomendación de su anterior defensa. El juicio continuará con los alegatos de la Fiscalía, la querella y defensa. Luego deberá definirse la fecha del veredicto y la sentencia.