Raimondo sin juicio y preso

Agustín Raimondo, el empresario de medios de La Plata acusado por violencia de género, continúa alojado en una Alcaidía Departamental, mientras espera la fecha de debate.

Luego de las idas y vueltas que hubo con su anterior defensor, a quien decidió revocarle el mandato, el imputado hizo una presentación ante la Cámara para que haga efectivo la domiciliaria ordenada en Casación, sin necesidad de esperar el doble conforme.

Sin embargo, esa petición no encontró favorable acogida y a Raimondo no le quedará otra opción que esperar que la Suprema Corte se expida sobre el recurso extraordinario que presentó el fiscal de instancia, con la adhesión de la denunciante Florencia Mascioli, por la morigeración de la preventiva.