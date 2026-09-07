Reanudan el juicio contra el músico “Pity” Álvarez con su salud en el foco

El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez, acusado del crimen de Cristian Díaz en 2018, se reanudará hoy con el artista presente en el Tribunal luego de que la última audiencia se haya tenido que suspender debido a que fue trasladado al Hospital Fernández por una descompensación.

Fuentes del caso confirmaron que este lunes 7 de septiembre, pasadas las 10.30, se reanudará en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 de la Ciudad de Buenos Aires el debate oral contra el músico, quien estará presente en la sala como en las jornadas anteriores.

El pasado miércoles 2 de septiembre la audiencia debió suspenderse ante la descompensación que sufrió Pity, por lo que las autoridades judiciales dieron aviso al sistema de emergencias.

Al Tribunal acudió el SAME, que constató que el músico padeció un pico de presión y glucosa alta, por lo que se requirió su traslado hasta el Hospital Fernández, donde firmó el alta voluntaria para retirarse horas después a su domicilio.

En diálogo con la prensa, Sebastián Queijeiro, uno de los defensores del ex líder de Viejas Locas e Intoxicados, sostuvo que Pity se encuentra acompañado por su hermana y reiteró que sufre “problemas de consumo”.

“No es que lo quiera poner en el lugar de víctima, pero hay un Estado ausente. La hermana lo asiste para cocinar porque él es un peligro”, expresó el letrado.

“Hay un problema enorme con la ley de salud mental. Las internaciones son voluntarias. ¿Qué persona enferma con abstinencia se va a querer quedar adentro de un centro de rehabilitación?”, planteó.

Y agregó: “El daño que él tiene no es recuperable, pero necesita tratamiento de por vida para que su salud siga bien”.

El abogado también salió a defender los recitales que el músico realizó durante los últimos años: “Los recitales que dio no fueron peligrosos para él ni para terceros. Los recitales son sus medios de vida. Pero esos recitales fueron su sentencia, incomodó a la Justicia y ahora están haciendo una carnicería”, sostuvo.