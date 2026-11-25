Un episodio cargado de misterio generó alerta durante la madrugada de ayer en la ciudad de Berisso, luego de que efectivos policiales encontraran a un hombre herido de arma blanca en la vía pública y la víctima decidiera no brindar detalles sobre el ataque ni sobre el posible agresor.

El hecho se registró alrededor de las 04.20 horas en la intersección de las calles 17 y 150, hasta donde se desplazó personal del Comando de Patrulla local tras un llamado al sistema de emergencias 911, que advertía sobre la presencia de una persona lesionada en ese sector del distrito vecino.

Al llegar al lugar indicado, los uniformados hallaron sentado en la esquina a un hombre que presentaba una herida de características cortopunzantes en la región intercostal izquierda, justo debajo de la axila.

De acuerdo con el parte oficial, el sujeto se encontraba consumiendo alcohol en el lugar, tenía en su poder una caja de vino y emanaba un fuerte aliento etílico al momento de ser asistido.

Cuando los efectivos intentaron entrevistarlo para reconstruir lo ocurrido y obtener precisiones sobre las circunstancias en las que resultó herido, el hombre se identificó como Leonardo, con un DNI que comenzaba en 27, pero se negó de manera rotunda a aportar mayores datos personales o explicar cómo, dónde y quién lo había atacado.

Ante la lesión que presentaba en el torso, se solicitó de inmediato la intervención del servicio de emergencias médicas. Minutos después arribó una ambulancia del SAME, cuyo equipo profesional le brindó las primeras curaciones en la escena y dispuso su traslado de urgencia al hospital Mario Larrain de Berisso para una evaluación más exhaustiva y la atención médica correspondiente. En principio, estaría fuera de peligro según trascendió.

En paralelo, una dotación policial quedó apostada en el cruce de 17 y 150 para preservar el lugar del hallazgo y avanzar con las diligencias de rigor en busca de posibles testigos, cámaras de seguridad o rastros que permitan esclarecer la mecánica del episodio.

Las actuaciones quedaron en conocimiento de la comisaría primera de Berisso y cuentan con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de Patricio Barraza.

Desde esa dependencia judicial deberán ahora determinar si el caso responde a una pelea en la vía pública, un intento de robo u otro conflicto previo que la propia víctima prefirió no denunciar, porque conoce al agresor y tal vez busque arreglar el problema de otra forma.