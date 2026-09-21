Reclamo a un año del triple crimen narco de Varela

A un año del triple crimen con sello narco de Florencio Varela, el abuelo de Morena Verdi y Brenda Loreley Del Castillo, dos de las jóvenes asesinadas el 20 de septiembre de 2025, reclamó que “la Justicia no sea benévola” con los acusados y expresó: “Las extrañamos muchísimo”.

Antonio Del Castillo describió la tristeza que vive día a día por las pérdidas de sus dos nietas: “Recuerdo lo más lindo, de la mejor manera y también con mucho dolor. Pero bueno, es lo que nos tocó”.

“Nos miramos a veces en casa y nos preguntamos... a veces por nombrar a Jana, digo Morena, y cuando quiero decir Pilar, digo Brenda. Recordamos el día a día y en familia, es lo mejor que podemos hacer”, añadió.

En este sentido, señaló que junto a su hija, Sabrina, madre de Morena, “sacaron cuentas” y concluyeron que son “17” las personas implicadas en los crímenes perpetrados en la casa de la calle Chañar 702, ubicada en el barrio Vatteone.

Sin embargo, remarcó que su descendiente considera que hay “más” involucrados porque faltan tres prófugos, con “nombre y apellido” y tienen pedidos de captura internacional: “Calculo que puede haber más detenciones”.

Con respecto al avance de la investigación, que se encuentra en manos del juez federal del Departamento Judicial de Morón, Jorge Rodríguez, consignó que la Justicia es “lenta” y, en algunas ocasiones, genera “dudas”: “Sin verdad no hay justicia. Esperemos que se ilumine un poquito a los jueces cuando llegue la hora de impartir justicia, si es que la hay”.

Antonio pidió que los magistrados “no sean benévolos” con los imputados porque hicieron mucho daño, muchísimo daño: “Seguimos confiando”.

Al referirse al día de los crímenes, reconoce que es “mejor no acordarse” debido a que causa “angustia y mucho dolor”, pero a varios familiares “se les viene a la memoria”.

“No te olvides que a las nenas nos las devolvieron en una bolsa de consorcio. Ojalá que hoy estén bien protegidas por Dios. Sé que están conmigo, pero yo siempre digo lo mismo: ellas también deben estar clamando justicia. Y cuando un cuerpo no clama justicia no descansa en paz”, afirmó.

“Las extrañamos muchísimo, muchísimo las extrañamos y las vamos a seguir extrañando”, concluyó el abuelo de Morena y Brenda.

La otra víctima fue Lara Gutiérrez.