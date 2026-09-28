Reconoció a su hijo en el video de un robo y reclama que lo detengan

La investigación por el violento asalto ocurrido en 64 entre 20 y 21, a pocas cuadras de Parque Castelli, sumó en las últimas horas un elemento inesperado: el padre de uno de los presuntos delincuentes se presentó en la comisaría quinta y pidió que detengan a su propio hijo, a quien reconoció al observar las imágenes del robo difundidas a través de las redes sociales. “Está perdido en la droga”, aseguró.

El hombre, identificado como Juan O., vecino de Los Hornos, aseguró que reconoció a su hijo por las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron el ataque contra un hombre de 40 años, que regresaba a su casa junto a su sobrina de 8 años. La víctima terminó con una herida en el párpado izquierdo provocada con una navaja, mientras que la menor quedó en estado de shock.

Según contó Juan O., después de ver el video no tuvo dudas sobre la identidad de uno de los sospechosos. Por eso decidió acercarse a la dependencia policial para aportar la información y pedir que la Justicia avance con la detención. “Hice de todo, pero no logré que se apartara de ese camino. Tengo miedo por él y que pueda lastimar a alguien”, expresó.

El padre sostuvo además que su hijo estaría atravesando por el consumo y describió una situación que, según afirmó, viene intentando revertir desde hace tiempo.

“Fuma los residuos de la cocaína y el efecto le puede durar tres días”, aseguró. En ese sentido, manifestó que la situación se volvió cada vez más difícil de controlar y que teme que su hijo termine involucrado en otros episodios de gravedad.

A su vez, relató que en los últimos tiempos habría recibido señales que incrementaron su preocupación. “Ya lo vinieron a buscar algunas personas, con las que es evidente que ha tenido problemas”, contó. Para el hombre, la situación excede incluso el ámbito familiar y requiere una intervención judicial que permita ponerle un límite.

Juan O. también cuestionó los tiempos que deben cumplirse para que una eventual detención pueda concretarse. “Ya no sé más qué hacer. La burocracia es terrible. Tengo que esperar que un fiscal pida la detención, que se la otorgue un juez y ver cuándo lo encuentran”, sostuvo.

Pero además aportó otro dato que considera relevante para la investigación: aseguró haber identificado también al segundo hombre que aparece en las imágenes y afirmó que no sería la persona que inicialmente se habría señalado como acompañante del presunto autor. “También reconocí a la persona que lo acompañaba y no es la que dicen. Ya lo declaré. Espero que la Justicia actúe rápido”, manifestó.

El violento asalto

El hecho ocurrió el último viernes alrededor de las 20.15, cuando la víctima regresaba a su domicilio junto a su sobrina después de una salida familiar. Al detenerse para ingresar, fue interceptado por dos delincuentes que intentaron apoderarse de su motocicleta.

Según relató, los asaltantes lo amenazaron, lo revisaron y comenzaron a golpearlo. En medio del forcejeo, uno de ellos extrajo una navaja tipo suiza y le provocó una herida en el rostro. El hombre fue asistido posteriormente en un centro de salud, donde recibió puntos de sutura. La lesión afectó el párpado izquierdo, aunque la médica que lo atendió le confirmó que su visión no estaba comprometida.

La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona. En las filmaciones, los presuntos autores aparecen a cara descubierta y a corta distancia, lo que permitió observar sus rasgos con claridad.