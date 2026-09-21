Recta final en el juicio por el asesinato del exrugbier

El debate oral por el homicidio del exrugbier platense transita sus últimas jornadas. Hoy, el estrado parisino retomará su actividad con las indagatorias formales de los principales imputados, con el testimonio central de Loïk Le Priol.

En las primeras jornadas, el propio Le Priol confesó ante los jueces: “Soy autor de la muerte de Federico Aramburú, será el Tribunal el que determine si fue o no para defenderme”.

Al reconocer la autoría de los disparos, el implicado buscó encuadrar el crimen en una supuesta situación de legítima defensa. El cronograma judicial marca que el mañana y el miércoles 23 tomarán la palabra los representantes legales de la querella y la fiscalía general para exponer sus respectivos alegatos.

En esa instancia quedarán oficializados los pedidos de condena, con la prisión perpetua como castigo latente para los responsables del ataque. Posteriormente, el jueves 24 será el turno de los abogados defensores para exhibir sus últimos argumentos, de cara al cierre definitivo pautado para el viernes 25.