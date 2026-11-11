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Policiales

Recuperaron una moto robada en La Plata y detuvieron a un joven: tenía una réplica de arma

Por Redacción

Un joven de 23 años fue aprehendido este miércoles en La Plata, acusado de participar en el robo de una motocicleta. El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre un asalto a un motociclista de la aplicación Didi en calle 140 entre 526 y 527. Al llegar, efectivos del Comando de Patrullas encontraron a tres hombres junto a una moto Zanella ZB 110 blanca. Al advertir la presencia policial, dos de ellos escaparon a pie, mientras que el tercero permaneció en el lugar, sentado sobre el rodado. Fue identificado como Diego Alejandro Bellón, quien no pudo justificar su presencia ni presentar la documentación del vehículo. A pocos metros, los uniformados encontraron una réplica de arma de fuego tipo revólver, que también fue secuestrada.

La motocicleta fue trasladada a la dependencia policial para establecer su procedencia. Allí se presentó Lisandro Maturana, de 33 años, quien denunció que le habían sustraído su Zanella de la puerta de su vivienda y reconoció el vehículo recuperado como propio. Ante esa situación, el joven fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como robo en grado de tentativa y averiguación de ilícito, con intervención de la UFI N° 5 de La Plata, que avaló el procedimiento y dispuso la remisión de las actuaciones. La investigación continúa para identificar a los otros dos hombres que escaparon.

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