Recuperaron una moto robada en La Plata y detuvieron a un joven: tenía una réplica de arma

Un joven de 23 años fue aprehendido este miércoles en La Plata, acusado de participar en el robo de una motocicleta. El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre un asalto a un motociclista de la aplicación Didi en calle 140 entre 526 y 527. Al llegar, efectivos del Comando de Patrullas encontraron a tres hombres junto a una moto Zanella ZB 110 blanca. Al advertir la presencia policial, dos de ellos escaparon a pie, mientras que el tercero permaneció en el lugar, sentado sobre el rodado. Fue identificado como Diego Alejandro Bellón, quien no pudo justificar su presencia ni presentar la documentación del vehículo. A pocos metros, los uniformados encontraron una réplica de arma de fuego tipo revólver, que también fue secuestrada.

La motocicleta fue trasladada a la dependencia policial para establecer su procedencia. Allí se presentó Lisandro Maturana, de 33 años, quien denunció que le habían sustraído su Zanella de la puerta de su vivienda y reconoció el vehículo recuperado como propio. Ante esa situación, el joven fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como robo en grado de tentativa y averiguación de ilícito, con intervención de la UFI N° 5 de La Plata, que avaló el procedimiento y dispuso la remisión de las actuaciones. La investigación continúa para identificar a los otros dos hombres que escaparon.