Vecinos del partido bonaerense de Lanús marcharon ayer para continuar con el plan de lucha y reclamo tras la explosión fatal en Remedios de Escalada, que dejó hasta el momento un muerto y 30 heridos, varios de ellos de gravedad.

Bajo el lema “nuestras vidas valen más que sus ganancias”, se desarrollaron dos movilizaciones. La primera cita dio inicio a las 11.00 en la sucursal Banfield de Metrogas, ubicada en la calle Larroque al 199, donde la suspensión de la tarifa y un plan de seguridad, porque se detectaron nuevas fugas.

El segundo encuentro, en tanto, arrancó a las 18.00 en el cruce de las calles Garay e Yrigoyen, donde volvieron a cargar contra los responsables del desastre, como lo catalogaron.

El objetivo de los actos fue “sostener el reclamo, informarse de las novedades y definir en asamblea cómo continuar”.

“Los vecinos y vecinas exigen justicia y garantías de seguridad. ¡Nuestras vidas valen más que sus ganancias! ¡Metrogas y el Grupo Manzano-Vila son responsables!”, manifestaron.

De acuerdo a la última información dada a conocer, hay peligro de derrumbe en las estructuras afectadas por la explosión e incendio, sumado a que varios vecinos de la zona perdieron gran parte de su mobiliario.

Asimismo, el Municipio de Lanús anunció que se presentará como querellante en la causa judicial al sostener que existió un “evidente incumplimiento de los protocolos de emergencias por parte de la empresa Metrogas”.

Además, se confirmó que habrá una ayuda económica extraordinaria y exenciones impositivas para los damnificados.

Gabriel Sandoval, jefe de bomberos de Lanús, ofreció una improvisada rueda de prensa desde el lugar del hecho e intentó llevar algo de tranquilidad a los vecinos por el avance de las tareas desplegadas en la “zona cero”.

En cuanto a los trabajos que lleva adelante la compañía tras la trágica explosión, ayer por la mañana comenzó a recibir en sus canales exclusivos llamadas y contactos de vecinos de Remedios de Escalada que fueron afectados por el accidente ocurrido en Beltrán y Del Valle Iberlucea.

“Desde ayer -por este domingo- quedaron habilitados el mail incidenterde@metrogas.com.ar y la línea telefónica (011) 4309-1075 para recibir consultas y brindar respuestas a cada caso particular. Ya se comenzó a analizar caso por caso las necesidades y se evacúan las dudas respecto al servicio de gas en la zona. Además, se continúa con el operativo para reconectar el gas a aquellos vecinos que ya pudieron regresar a sus casas y se les había cortado el servicio”, agregaron.

En un último comunicado con fecha de este lunes, MetroGas informó que aguarda una decisión de la Justicia para que los vecinos que residen dentro del perímetro restringido de 100 metros puedan regresar a sus hogares. Mientras tanto, la empresa trabaja de manera coordinada con el Municipio de Lanús, Bomberos y Edesur para organizar el restablecimiento de los servicios en los domicilios afectados.

ANGUSTIA EN PRIMERA PERSONA

Camila, una vecina de la zona donde ocurrió la explosión, lamentó el accionar de las autoridades el pasado viernes, debido a que los vecinos no fueron alertados de la situación con la suficiente antelación.

“Yo bajé 10.30 de la mañana y de casualidad porque venian a hacer una instalación en mi casa, y el chico me avisa que estaba frenado en la fiambrería. Me llama mientras yo estaba bajando y me dice ‘Cami, fijate que me parece que los van a evacuar porque pincharon un caño y hay mucho olor’”, relató.

A pesar de que vive en un piso alto, Camila aseguró que desde su departamento ya se sentía un fuerte olor a gas. “Todo hasta ese momento era incierto, no nos habían avisado nada. Sabíamos que habían evacuado la esquina, pero la esquina de enfrente, que también sufrió daños, no los habían evacuado y no les habían avisado nada. Días anteriores habían denunciado el olor a gas”, aseguró.