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Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina

Renunciaron los abogados platenses de Facundo Moyano

Por Redacción

Los abogados platenses Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina renunciaron a la defensa de Facundo Moyano en la causa por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género contra Candela Arizaga.

Según trascendió, los letrados justificaron su salida por “desavenencias insalvables en la estrategia de defensa”. Tras el apartamiento, Moyano designó a los abogados Alejandro Valle y Darío Saldaño, quienes asumieron su representación. Mientras tanto, continúa vigente la prohibición de acercamiento y contacto con Arizaga.

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