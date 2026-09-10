El juez Raúl Dalto, integrante de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, presentó su renuncia al cargo luego de que la Suprema Corte de Justicia bonaerense dispusiera la semana pasada una licencia compulsiva por 90 días en el marco del proceso de enjuiciamiento iniciado por presunto mal desempeño en sus funciones, con varias denuncias en su contra que apuntaban a supuestos malos tratos con colegas, dependientes y otros funcionarios, la inmensa mayoría mujeres.

Según fuentes de tribunales, la dimisión deberá ahora ser considerada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aunque se presume que le daría curso.

En su carta de dimisión, el camarista expresó: “Sr. Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Dr. Sergio Gabriel Torres. Me dirijo a Ud. en mi carácter de juez de la Excelentísima Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Sala I del Departamento Judicial de La Plata a fin de presentar mi renuncia a partir del día de la fecha (9 de septiembre de 2026) al cargo de referencia para acogerme al beneficio de la jubilación. Sin otro particular, saludo con consideración”.

La decisión del máximo órgano judicial de la Provincia de Buenos Aires había sido adoptada mediante la Resolución 2599/2026, mientras avanza la denuncia presentada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios.

De acuerdo a voceros del caso, durante el sumario administrativo se recibieron declaraciones y se reunieron distintos elementos que posteriormente derivaron en una denuncia por presunto mal desempeño.

En las actuaciones se describen presuntas situaciones de maltrato hacia agentes, funcionarios y magistrados, mayoritariamente mujeres, y un clima laboral caracterizado por situaciones de tensión y nerviosismo.

La medida de apartamiento había sido fundamentada, entre otras razones, en la necesidad de preservar el normal funcionamiento de la dependencia, evitar la eventual reiteración de los hechos denunciados y resguardar a quienes habían prestado declaración.

En medio del escándalo, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) emitió un comunicado a través de su cuenta de Instagram: “Reafirmamos que ningún cargo ni jerarquía puede habilitar prácticas que vulneren la dignidad y los derechos de quienes trabajan en el Poder Judicial, y sostenemos la necesidad de construir ámbitos laborales libres de violencia, maltrato y cualquier forma de abuso de poder”.

La renuncia con fines jubilatorios de Raúl Dalto frenó el avance del proceso de enjuiciamiento

El procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand, fue quien denunció a Dalto ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento al considerar que las conductas atribuidas podían configurar causales de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.

La acusación también hizo referencia a situaciones que habrían derivado en traslados, renuncias, tratamientos médicos y una distribución desigual de la carga laboral, circunstancias que, según el planteo, habrían afectado el funcionamiento del órgano jurisdiccional.

El Procurador planteó asimismo la necesidad de evitar que Dalto mantuviera contacto directo con quienes continúan trabajando en la dependencia, ante la posibilidad de eventuales represalias o situaciones de amedrentamiento vinculadas con el proceso.