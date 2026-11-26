El robo de una motocicleta Honda Wave perteneciente a un repartidor de aplicaciones en La Plata motivó un amplio despliegue de búsqueda protagonizado por sus propios colegas durante la última noche. Tras largos minutos de recorridas por distintos sectores, el grupo logró ubicar el vehículo oculto entre los pastizales, a escasos metros de las vías del Tren Roca.

En esta ocasión, una nutrida caravana de motociclistas se trasladó hasta el Barrio Nuevo, emplazado detrás del Mercado Regional de Tolosa, con el propósito de dar con el rodado sustraído. La secuencia del hallazgo quedó documentada en grabaciones realizadas por los propios trabajadores, quienes difundieron el operativo acompañado por agentes policiales, como muestra de solidaridad ante la inseguridad que afecta al sector.

Un fenómeno creciente en la periferia platense

La intervención colectiva tras un hecho delictivo se transformó en una metodología recurrente entre los trabajadores de reparto de la Región y del Conurbano. Mediante alertas inmediatas en grupos de WhatsApp y publicaciones en redes sociales, los motociclistas coordinan rastrillajes en zonas periféricas apenas toman conocimiento de un ataque contra un compañero.

La rapidez en la circulación de datos, sumada al aporte de vecinos que advierten movimientos sospechosos o la presencia de rodados ajenos al barrio, permite en numerosos casos localizar los vehículos en cuestión de horas. Esta dinámica suele desarrollarse en paralelo a las actuaciones policiales habituales, cuyos tiempos administrativos y de investigación resultan más extensos para las víctimas.

La urgencia laboral y los riesgos de los rastrillajes

Ante esta ola delictiva que crece con el correr de los años, gran parte de las motocicletas sustraídas son empleadas posteriormente para cometer nuevos ilícitos en la Ciudad y en menor medida van "al corte", es decir, terminan desguazados y comercializados en partes de forma clandestina.

Para los trabajadores de plataformas digitales, la moto constituye su único sustento económico diario en un contexto financiero complejo. Esa urgencia por retomar la actividad impulsa a los damnificados a encabezar las búsquedas por cuenta propia e incluso a ofrecer recompensas económicas a cambio de información precisa sobre el paradero de sus rodados.

No obstante, especialistas y referentes del sector advierten sobre el peligro que conllevan estas incursiones sin respaldo oficial. La posibilidad de cruzarse con delincuentes armados o protagonizar enfrentamientos directos expone a los repartidores a sufrir lesiones graves o quedar involucrados en conflictos legales de imprevisibles consecuencias.