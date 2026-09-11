Rescataron a una familia cautiva en Brandsen por una deuda millonaria

Una pareja de 19 y 20 años y su hija de tres años fueron rescatados por efectivos de la Policía Federal luego de permanecer presuntamente varios días privados de su libertad en una vivienda en Brandsen. La principal hipótesis apunta a un conflicto originado por una supuesta deuda millonaria vinculada a un prestamista.

El caso se inició a partir de la denuncia de la madre de la joven, quien informó que su hija, su pareja y la pequeña habían sido llevados por la fuerza y permanecían desaparecidos desde el viernes 4 de septiembre.

La investigación quedó a cargo del Departamento Antisecuestros Sur de la Policía Federal y de la Fiscalía Federal N° 6, conducida por Guillermo Marijuán. A través del análisis de comunicaciones y movimientos de teléfonos celulares, los investigadores lograron establecer una posible ubicación de las víctimas y concentraron la búsqueda en una construcción precaria ubicada en la zona de Gómez, dentro del mencionado distrito bonaerense.

Según la reconstrucción realizada hasta el momento, el conflicto habría comenzado a raíz de una deuda que el padre del joven secuestrado habría contraído con un prestamista. La suma, según su declaración, habría aumentado considerablemente por los intereses y derivado en amenazas y reclamos cada vez más fuertes. Incluso, el acreedor habría obtenido distintos bienes como parte del cobro.

Los investigadores creen que, ante las amenazas, el hombre habría abandonado su lugar de residencia y viajado a Buenos Aires para evitar al prestamista. Sin embargo, la situación habría continuado hasta que la familia fue interceptada y obligada a subir a un vehículo.

Finalmente, el operativo policial permitió localizar la vivienda y rescatar a los tres integrantes de la familia. Durante el procedimiento, uno de los sospechosos escapó por una ventana y permanece prófugo, mientras que otra persona fue demorada y quedó bajo investigación por su presunta participación en el cautiverio.